فوائد الكمون للمعدة وصحة الجسم

الكمون هو نوع من التوابل يستخدم في العديد من الأطباق، وخاصة الأطعمة التي تعود إلى مطابخ دول البحر الأبيض المتوسط وجنوب غرب آسيا، لأنه يضفي نكهة مميّزة في وصفات عديدة، بالإضافة إلى أنه استعمل في الطب التقليدي لخصائصه المفيدة المتعدّدة.

حول فوائد الكمون للمعدة تشير الدكتورة في علم التغذية والغذاء سينتيا الحاج إلى أنه " يساهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتقليل الالتهابات التي تنقلها الأغذية، كما أنه يساعد في تعزيز فقدان الوزن وتحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم والكولسترول وعلاج الأنيميا". وتتابع الطبيبة متحدثة بالتفصيل عن فوائد الكمون للمعدة في الآتي:

تعرّفي إلى أهم فوائد الكمون الصحية للجهاز الهضمي

-يساعد مشروب الكمون في التخلص من الحموضة والانتفاخ، كما يوفر الراحة من عسر الهضم ومشاكله.

- فعّال كمسكّن لآلام المعدة وآلام البطن، ويحفّز مشروب الكمون بشكل عام إفراز الإنزيمات الهضمية ويسرّع عملية الهضم، ما يساعد على محاربة اضطرابات الأمعاء.

-يزيد الكمون من إطلاق الصفراء من الكبد، التي تساعد على هضم الدهون وبعض العناصر الغذائية في الأمعاء.

-يحتوي الكمون على الكثير من المركّبات النباتية التي ترتبط بفوائد صحية محتملة، بما في ذلك التربينات والفينولات والفلافونويد والقلويدات. وتعمل العديد من هذه المواد كمضادات للأكسدة، وهي مواد كيميائية تقلّل الضرر الذي يلحق بالجسم من الجذور الحرّة المحفّزة للالتهابات والأورام.

وتؤدي أكسدة الأحماض الدهنية في الشرايين إلى انسداد الشرايين وأمراض القلب، كما تؤدي الأكسدة أيضاً إلى التهابات لدى مريضات السكري، ويمكن أن تسهم أكسدة الحمض النووي في الإصابة بالسرطانات.

فوائد الكمون في خسارة الوزن

السمنة هي حالة خطيرة تسبّب سلسلة من ردود الفعل الجسدية، تبدأ من المشاكل الصحية وتعطيل الصحة العقلية. مثلاً تؤثر مشكلة زيادة الدهون الحشوية في الجسم، وارتفاع مؤشر كتلة الجسم، إلى أمراض عديدة مثل أمراض القلب ومقاومة الأنسولين واضطرابات التمثيل الغذائي الخطيرة التي تُفاقم من مشكلة السمنة، ولعل مشروب الكمون المغلي قادر على تحسين مؤشر كتلة الجسم وحساسية الأنسولين عند المواظبة على تناوله بجرعات معتدلة.

هذا ويحتوي الكمون على سعرات حرارية قليلة للغاية، حيث تحتوي ملعقة صغيرة من هذا المشروب على 7 سعرات حرارية فقط. ومع ذلك، فإنَّ هذه السعرات الحرارية السبعة مليئة بالمواد الغذائية أكثر من العديد من الأطعمة الأخرى.

كما وأن شرب ماء الكمون قبل ممارسة التمارين الرياضية في الصباح يعالج مشاكل الحموضة المحتملة لممارسة الرياضة على معدة فارغة. كما أنه يبقيكِ رطبة ومستعدة للتعرّق خلال التمرين. ما رأيك بالتعرف على فوائد الكمون للبطن على الريق. فهي بالغة الأهمية؟

فوائد الكمون والسكري

أظهرت إحدى الدراسات أن مكملات الكمون المركّزة أو مشروبه المركَّز قد حسّنت المؤشرات المبكرة لمريضات السكري لدى اللواتي تعانين من زيادة الوزن. ويحتوي الكمون أيضاً على مكوّنات تقاوم بعض الآثار طويلة المدى لمريضات السكري.

عند تناول مكمّلات الكمون المركّزة، أو استخدامه بشكل روتيني كتابل في الطعام أو كمشروب مركَّز، يساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم لدى مريضات السكري.

فوائد صحية منوّعة للكمون

- يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة مثل الكالسيوم، البوتاسيوم، المغنيسيوم، النحاس، الحديد والمنغنيز.

-الكمون طارد للغازات ويخفّف من الانتفاخات، كما أن له دوراً في تخفيف أمراض المعدة والقولون، وقد أفادت إحدى الدراسات أن الكمون له دور في تخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي.

-يساعد الكمون على زيادة نشاط الإنزيمات الهاضمة، مما يساعد فى تحسين الهضم. كما أن له دوراً في تخفيف آلام المعدة.

-يعزّز الكمون إنتاج الصفراء من الكبد، مما يساعد فى هضم الدهون. كما أنه يحتوي على عدة مركّبات كيميائية تعمل كمضادات أكسدة لها دور في الحفاظ على صحة الكبد وحمايته من التلف وتحسين وظائفه.

-يحتوي الكمون على كمية لا بأس بها من الفوسفور، وهو عنصر غذائي حيوي مفيد للكلى. كما أن الاستهلاك المنتظم لماء الكمون يساعد في إزالة السموم الطبيعية من الجسم.

-يتم استخدام الكمون كثيراً في الطب الشعبي لعلاج الإسهال.

-يعتبر الكمون من أكثر العلاجات المنزلية التي تساعد في طرد الغازات وعلاج الانتفاخات والتقلّصات وآلام المعدة.

-يستخدم ماء الكمون لتخفيف حالات الصداع النصفي كما يستخدم البعض زيت بذور الكمون موضعياً بالتدليك على الرأس لتخفيف الصداع.

-أوضح بعض الدراسات أن تناول الكمون بشكل منتظم كان له دور في تقليل مستويات الكولسترول السيىء، وزيادة مستويات الكولسترول الجيد، وهو أمر مهم لمريضات الضغط المرتفع لتقليل فرص حدوث المضاعفات لهن.

-يساعد الكمون في علاج نزلات البرد والسعال، حيث تساعد المركّبات الموجودة في بذور الكمون على تهدئة الالتهابات وتقوية المناعة لمحاربة مسبّبات الأمراض. كما يساعد منقوع الكمون أو الكمون المغلي على تهدئة السعال.

-يحسّن صحة المرأة العامة ويحمي من الإصابة بالأنيميا بسبب احتوائه على كمية جيّدة من الحديد.

-يساعد في الحماية من هشاشة العظام بفضل الكالسيوم والبوتاسيوم.

-يساعد على إنقاص الوزن مع النظام الغذائي الصحي.

- يساعد الكمون في تخفيف أعراض متلازمة تكيس المبايض، كونه غنياً بمضادات الأكسدة التي تساعد على التحكم في السكر والأنسولين في الجسم.

-بذور الكمون لها خصائص مضادّة للالتهابات ومضادّة للأكسدة تساعد في الحماية من الالتهابات التى قد تصيب الرحم.

-يساعد الكمون على تخفيف الآلام المصاحبة للدورة الشهرية وأيضاً اضطرابات المعدة المتزامنة معها. كما أوضحت بعض الأبحاث أنه ربما يساعد على نزول الدورة.

-الكمون يخفّف اضطرابات المعدة والتقلصات التي قد تؤرق نومكِ وتمنعكِ من النوم بشكل جيد، كما يساعد على الهضم ولاسيما هضم الأطعمة الدهنية والدسمة.

-يمكن استخدامه كمزيج لتتبيل الطعام أو كمشروب دافئ، وفي كل الأحوال فهو مزيج مثالي لتعزيز المناعة والمساعدة على تحسين الهضم.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز بالكمون

تعرف علي أهم و أبرز فوائد الكمون