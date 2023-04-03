شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب تدفعك لإضافة النعناع إلى نظامك الغذائي فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النعناع عشب لذيذ ومنعش تم استخدامه طبيًا لآلاف السنين نظرًا لخصائصه العلاجية العديدة، من المعروف أن هذه العشبة السحرية تخفف العديد من المشكلات المتعلقة بالأمعاء، يمكن أن يساعد أيضًا في إدارة الالتهاب وتنظيم استرخاء العضلات، كما يعتبر النعناع مصدرًا رائعًا للترطيب لأنه يحتوي على الماء ويمكن أن يساعد أيضًا في تهدئة اضطراب المعدة، وهو أيضًا مدر طبيعي للبول يمكن أن يساعد في طرد السموم من الجسم، ويمكن إضافته لنظامك الغذائي في شهر رمضان للاستفادة من فوائده الصحية ، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

قالت أخصائية التغذية Lovneet Batra، إن استهلاك النعناع له 5 فوائد مذهلة ، موضحة أن النعناع هو أحد أقدم أعشاب الطهي التي تعزز نكهة ورائحة الطبق وتقدم مجموعة من الفوائد الصحية المحتملة.

5 أسباب تدفعك إلى إضافة النعناع إلى نظامك الغذائي:

-للنعناع رائحة قوية ومنعشة يمكن أن تخفف من التوتر وتنعش الجسم والعقل، يساعد نشاط الأوبتوجينيك للنعناع على تنظيم مستويات الكورتيزول في الدم التي تحفز استجابة الجسم الطبيعية لتخفيف التوتر.

-إن وجود حمض الروزمارينيك المضاد للأكسدة في أوراق النعناع مفيد في تحسين الدورة الدموية لبشرتك وترطيبها، علاوة على ذلك ، يمنع تلف الجذور الحرة للجلد ويؤخر ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة. تتحكم فوائد حمض الساليسيليك وفيتامين أ في أوراق النعناع في إفراز زيت الزهم في الجلد.

-تعمل الزيوت الأساسية للنعناع على تحفيز الإنزيمات الهضمية لزيادة تدفق الصفراء وتعزيز الهضم. كما أنه يساعد في تحسين امتصاص العناصر الغذائية من الطعام. عندما يتمكن الجسم من استيعاب العناصر الغذائية وامتصاصها بشكل صحيح ، يزداد التمثيل الغذائي لديك ويعزز فقدان الوزن.

-يحتوي النعناع على المنثول، هذا مزيل احتقان عطري قد يساعد في تفتيت البلغم والمخاط ، مما يسهل طرده.

-المنثول ، المكون الرئيسي للنعناع ، يمكن أن يقلل من ضغط الدم الشرياني الانقباضي والانبساطي على مدار 24 ساعة في ارتفاع ضغط الدم التلقائي .