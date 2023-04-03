شكرا لقرائتكم خبر عن الفوائد الصحية لشرب الحليب قبل النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحليب له فوائد متعددة للأطفال والكبار، ويحتوي الحليب على فيتامينات تساعد الفرد على الاسترخاء وهدوء الأعصاب، لذلك يتناوله الأشخاص قبل النوم كعامل مساعد في مسألة النوم، ويساهم في إزالة الإرق والتوتر الناتجة من الضغوط طوال اليوم، وفقًا لما نشره موقع Gazeta.Ru.

أوضحت الدكتورة يكاتيرينا ميلنيكوفا أخصائية أمراض الباطنية فائدة تناول الحليب قبل النوم أن الحليب يؤثر إيجابيًا في النوم بفضل احتوائه على الحمض الأميني التربتوفان الذي هو مقدمة للميلاتونين الذي يساعد على النوم بسرعة ويحسن نوعيته.

وأشارت أخصائية أمراض الباطنة إلا أن الحليب رغم فوائده المتعددة إلا أنه غير ملائم تناوله للجميع نتيجة أسباب مختلفة ترجع لطبيعة الأجسام.

وأضافت الطبيبة أن الكثيرون بعد بلوغهم 25 عامًا يعانوا من نقص إنتاج اللاكتيز ما يمنع هضم الحليب بسرعة. لذلك فإن تناول الحليب ليلاً من جانب قد يساعدهم على النوم بسرعة، ومن جانب آخر سيسبب الانتفاخ وكثرة الغازات، ما يلغي التأثير الإيجابي للحليب.

ونصحت الطبيبة أن على الشخص الذي يعاني من مشكلات في النوم تناول الموز لأنه يحتوى على نسبة عالية من التربتوفان والبوتاسيوم والمغنيسيوم. وتساعد هذه المواد على استرخاء العضلات والنوم جيدًا. كما تنصح بالاهتمام أيضا بالمكملات الغذائية المحتوية على المغنيسيوم.

وتابعت: ولكن قبل تناول المواد التي تساعد على سرعة النوم من الضروري اخذ سرعة هضمها وامتصاصها بالاعتبار. فمثلا تحتوي الأسماك الحمراء والبازلاء على نسبة عالية من التربتوفان، ولكنها لا تصلح لتحسين النوم لأن هضمها يستغرق وقتا طويلا. لذلك تنصح بتناول الأطعمة البروتينية الخفيفة في الليل.

وأوصت الدكتورة بتجنب تناول الكحول من أجل النوم بسرعة، حيث إن النوم السريع لا يعوض الضرر الذي يلحقه الكحول بالجسم. بالإضافة إلى أن الكحول لا يحسن نوعية النوم.