فتاة 3 سنوات تصاب بعدوى بكتيرية نادرة نتيجة عضة سحلية الإجوانا

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القاهرة - سامية سيد - فتاة 3 سنوات تصاب بعدوى بكتيرية نادرة بعد أن عضتها سحلية، وهي من كاليفورنيا، وتعرضت للعض من قبل نوع من السحالي العاشبة من الإغوانا، حيث كانت عائلة الطفلة، من سان خوسيه في كاليفورنيا، تقضي إجازتها على شواطئ كوستاريكا الخلابة في مايو الماضي عندما وقع الهجوم.



السحلية

كانت لينا، التي كانت في الثالثة من عمرها في ذلك الوقت، تأكل الكعكة عندما عضتها الإغوانا، التي عادة ما تذهب فقط للنباتات، أصابتها العضة بعدوى بكتيرية، وتكونت كتلة قطرها حوالي 1 بوصة (2.5 سم) خلال الأشهر التالية.

بينما يصاب البشر عادة ببكتيريا المتفطرة البحرية، من خلال التعرض لمياه ملوثة، يعتقد المسعفون أن هذه هي الحالة الأولى التي تسببها الإغوانا.

وقالت الصحيفة، إنه بينما تستمر لينا في التعافي، قالت والدتها لويزا للباحثين، الذين سيشاركون قضيتها في مؤتمر الأمراض المعدية في وقت لاحق من هذا الشهر، فان الجرح ينغلق للتو، وقد اتخذت عملية الشفاء بأكملها قوة أكبر من اللدغة نفسها.



يد لينا قبل الجراحة

وأضافت الصحيفة، أن لينا هي أشجع طفل يمكننا تخيله، وهي تتعامل مع الموقف بشكل جيد، ربما لن تنسى التجربة أبدًا، لكننا نأمل أن نضحك يومًا ما على ما حدث.

بعد العضة من الإغوانا، تم نقل لينا إلى عيادة في كوستاريكا حيث تم تنظيف جرحها تم إعطاؤها بعض الأموكسيسيلين كإجراء احترازي، حيث تعتبر المضادات الحيوية علاجًا روتينيًا للدغات الإغوانا وهى "نوع من السحالى العاشبة"، حيث من المعروف أن الحيوانات تحمل السالمونيلا، وهو نوع آخر من البكتيريا التي يمكن أن تسبب العدوى، في البداية، تلتئم اللدغة جيدًا، دون أي مضاعفات.

ولكن بعد 5 أشهر، وبالعودة إلى كاليفورنيا، لاحظ والدا لينا ظهور نتوء صغير في موقع اللدغة، بينما أصبح الجلد المحيط أحمر اللون ومؤلماً قليلاً.

اشتبه الأطباء في جامعة ستانفورد لصحة الأطفال في كاليفورنيا في البداية أن كتلة لينا كانت عبارة عن كيس عقدي، وهو مرض بسيط نسبيًا حيث يتطور كيس مملوء بالسوائل بالقرب من وتر، وعادة ما يختفي من تلقاء نفسه دون علاج، لكن الموقع غير المعتاد للورم، وأعراض لينا الأخرى، أثار مخاوفهم، لذلك أوصوا بإجراء عملية جراحية لإزالته في نوفمبر، قطع الجراحون كتلة 0.8 بوصة (2 سم) من مكان اللدغة ولاحظوا بعض الصديد - وهو مؤشر على وجود عدوى محتملة، كشفت الاختبارات المعملية أن البكتيريا كانت Mycobacterium marinum ، والتي من المعروف أنها تسبب مرضًا يشبه مرض السل في الأسماك، يمكن أن تحدث العدوى لدى الأشخاص الذين لديهم خدش أو جرح يتعرض لمياه ملوثة بالبكتيريا بطيئة النمو، قد تستغرق الأعراض، مثل الآفة الجلدية وتضخم الغدد الليمفاوية، شهورًا حتى تظهر.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تتحسن بعض أنواع العدوى من تلقاء نفسها، بينما تتطلب حالات أخرى علاجًا أو جراحة في الحالات الشديدة، في حين أنه كان من المعروف أنه يصيب البشر من قبل، لم يتم تسجيل مثل هذه العدوى من لدغة الإغوانا، وتشير إلى أن الإغوانا يمكن أن تؤوي البكتيريا وتنقلها إلى البشر.

يمكن أن تنمو السحالي، الموجودة في أمريكا الوسطى والجنوبية، وكذلك بعض جزر الكاريبي، إلى حوالي 6.5 قدم (2 متر)، لاحظ الأطباء أن المتفطرة البحرية تقاوم الأموكسيسيلين، وقد تم إعطاء المضاد الحيوي لـ لينا، لذلك تم وصفه بنوع مختلف لإزالة المزيد من الآثار من جسدها.

قال الدكتور جوردان ماه، الخبير في علم الأحياء الدقيقة الطبية من جامعة ستانفورد، إن الطبيعة ذات الدم البارد للإغوانا يمكن أن تجعلها مضيفًا مثاليًا لهذا النوع من البكتيريا، و مع درجات حرارة الجسم تتراوح من 22 إلى 37 درجة مئوية (72 إلى 81 فهرنهايت)، قد تحافظ على هذه الميكروبات كخزانات.

وأضاف الدكتور ماه أن الحالة توضح أن الإغوانة يمكن أن تحمل بكتيريا غير عادية ضارة بالبشر، مما قد يساعد الأطباء الذين يتعاملون مع حالات مماثلة، سيتم تقديم تقرير عن حالة لينا في المؤتمر الأوروبي لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية في كوبنهاجن، الدنمارك اعتبارًا من 15 أبريل.