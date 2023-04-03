شكرا لقرائتكم خبر عن هل تساعد إضافة الموز لنظامك الغذائي على إنقاص الوزن؟ اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الموز فاكهة رائعة يمكن إضافتها إلى نظام أي شخص، لها خصائص تعطينا دفعة سريعة في الطاقة وتساعد على زيادة قدرتنا على التحمل.

بصرف النظر عن قيمته الغذائية، يُعرف الموز أيضًا بمستوى السكر المرتفع والكربوهيدرات، وبسبب هذين السببين يعتبر سببًا لزيادة الوزن، لكن هل زيادة الوزن بسبب الموز خرافة أم حقيقة؟ كثير منا لا يدركون ما هي الحقيقة بالضبط.

يقول بعض الناس أنه يساعد في إنقاص الوزن بينما يقول آخرون أنه يمكن أن يجعلك تكتسب الوزن، دعونا نكتشف الحقيقة مرة واحدة وإلى الأبد وفقًا لموقع "thehealthsite"

الموز لإنقاص الوزن: أسطورة أم حقيقة؟

وفقًا لخبراء التغذية، فإن الموز يساعد في إنقاص الوزن، صحيح أنها غنية بالكربوهيدرات لكنها فقط كربوهيدرات جيدة، الكربوهيدرات الجيدة ضرورية جدًا لتحسين صحتنا.

تأتي الكربوهيدرات الجيدة في الموز من النشا المقاوم والألياف، نتيجة لذلك، يمكن أن تساعدك هذه الفاكهة أيضًا على البقاء ممتلئًا لفترة طويلة، هذا يمكن أن يحد من آلام الجوع والرغبة الشديدة، بدلاً من تناول كميات أقل من الأطعمة السريعة، إذا أكلنا موزة فستكون أكثر صحة وستساعد في إنقاص الوزن. يمكن أن يمنع عادات مثل الإفراط في تناول الطعام أيضًا.

يمكن أن يساعد الموز في الحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام

هذه الفاكهة مليئة بالعناصر الغذائية مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين ج والمعادن. كل هذه الأشياء مهمة جدًا لجسمنا، إذا كنا نفكر في أحد خيارات الوجبات التي يمكننا تناولها بين الوجبات الكبيرة، فإن الموز هو الوجبة الخفيفة المثالية التي يجب علينا جميعًا أن نختارها.

يمكن أن يساعد الموز على فقدان دهون البطن

يعد احتباس الماء أحد الأسباب الرئيسية لتراكم الدهون وانتفاخها حول الخصر، الموز غني بالبوتاسيوم ، مما يساعد على تقليل احتباس الماء، كما أن النشا المقاوم في الموز يمنع الجسم من امتصاص الكربوهيدرات، كما أن كمية الألياف العالية تسهل الهضم السريع وتحرق دهون البطن على طول الطريق.

كم عدد الموز يجب أن نتناوله كل يوم؟

على الرغم من أن الموز ليس له سوى تأثير جيد على الصحة ، تذكر أنه يحتوي على الكثير من الكربوهيدرات والسكر، أثناء تضمينها في خطة الوجبة اليومية ، يجب علينا أيضًا تناولها باعتدال، يعتبر تناول موزة أو اثنتين من الموز يوميًا أفضل طريقة للذهاب ، وإذا كان الشخص يحاول إنقاص وزنه ، فيجب عليه أو عليها تناول موزة واحدة يوميًا.