بيروت - نادين محمد - مع كل عطسة أو سعال أو دغدغة في الحلق ، يتساءل الكثير من الناس: هل أنا مصاب بـ COVID-19؟ كيف نفرق بين الحساسية والأنفلونزا وكورونا فبالنسبة للملايين من المصابين بالحساسية في جميع أنحاء البلاد ، يصبح هذا السؤال أكثر تعقيدًا بقليل - الحساسية أو COVID-19 (المعروف أيضًا باسم فيروس كورونا)، أو ربما نزلة برد أو إنفلونزا؟ في ما يلي طرق لمعرفة ما إذا كنت تعاني من الحساسية أو البرد أو الأنفلونزا ، أو إذا كان يجب عليك الاتصال بالطبيب واختبار COVID-19 .

كوفيد 19 والزكام والحساسية والإنفلونزا: ما هي الاختلافات؟

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هناك العديد من الأعراض المتشابهة بين كوفيد 19 والزكام والحساسية الموسمية والإنفلونزا. تعرف على بعض الاختلافات المهمة بين هذه الأمراض.

إذا ظهرت عليك أعراض لمرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد 19)، من المهم الاتصال بطبيبك فورًا لتلقي المشورة الطبية.

لكن كوفيد 19 والزكام والحساسيات الموسمية والإنفلونزا تسبب العديد من الأعراض المتشابهة. فكيف يمكنك معرفة ما إذا كنت مصابًا بكوفيد 19 أم لا؟ إليك كيفية فهم الاختلافات في الأعراض التي تسببها هذه الأمراض، و كيفية انتشارها وطريقة علاجها و الوقاية منها.

كيف نفرق بين الحساسية والأنفلونزا وكورونا

قد يعاني الأشخاص الذين تم تطعيمهم ولكن لديهم عدوى خارقة من أعراض مختلفة عن أولئك الذين لم يتم تطعيمهم. يمكن أن تتراوح أعراض عدوى COVID-19 الآن من أعراض الجهاز التنفسي العلوي والسفلي غير المصحوبة بأعراض إلى الالتهاب الرئوي الحاد.

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يُنصح بإجراء اختبار مبكر إذا كان هناك أي اشتباه في الإصابة بعدوى السارس Cov2 / COVID-19 . يمكن أن يكون العلاج بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة فعالًا، ولكن فقط إذا تم اكتشاف COVID-19 مبكرًا من خلال اختبار COVID-19.

ستكتشف معظم اختبارات PCR لـ COVID-19 المتوفرة في مجتمعنا ، بالإضافة إلى اختبارات المستضدات السريعة ، المتغيرات المتداولة الحالية ، بما في ذلك omicron.

أعراض الحساسية

تتراوح أعراض الحساسية من خفيفة إلى شديدة ويمكن أن تحدث موسميًا أو تستمر لمدة عام. في مرضى الربو يمكن أن تسبب الحساسية سعال وأزيز وضيق في التنفس بجانب بعض الأعراض الأخرى.

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أعراض الحساسية الشائعة



العطس

سيلان أو انسداد الأنف

حكة أو دموع في العيون

حكة في الأنف أو الأذنين

التنقيط الأنفي اللاحق (والذي يمكن أن يسبب أحيانًا التهابًا خفيفًا في الحلق)

تعب خفيف

كوفيد -19

فيروس كورونا (COVID-19) هو مرض فيروسي يمكن أن ينتشر بطرق تشمل السعال والعطس والاتصال الشخصي الوثيق. تبدأ الأعراض عادةً في غضون 2-14 يومًا بعد التعرض وعادةً ما يتم حلها في غضون 14 يومًا تقريبًا بعد ظهورها ، سواء كانت الأعراض خفيفة أو معتدلة أو شديدة.

من المهم ملاحظة أنه إذا تلقيت لقاح COVID-19 ، فلا يزال من الممكن أن تصاب بـ COVID-19. إذا تم تطعيمك واختبار COVID-19 إيجابيًا ، فمن المتوقع أن تكون أعراضك أكثر اعتدالًا.

الأعراض الشائعة لـ COVID-19

حمى

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سعال جاف

ضيق في التنفس

التعب الشديد وآلام الجسم

فقدان حاسة الشم وفقدان الشهية

الأعراض الشائعة لمتغير Omicron Variant COVID-19

سيلان الأنف

صداع

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تعب

العطس

إلتهاب الحلق

هل العطس حقًا عرض من أعراض COVID؟ فعلى الرغم من أنه لم يُعتقد في البداية أنه أحد أعراض COVID-19 البارزة ، إلا أنه غالبًا ما يوجد في الأشخاص الذين يعانون من متغير omicron.

أعراض الانفلونزا

يمكن أن تسبب الإنفلونزا (الأنفلونزا) مرضًا خفيفًا إلى شديد الخطورة ، وقد تؤدي أحيانًا إلى الوفاة. عادة ما تظهر أعراض الأنفلونزا فجأة. غالبًا ما يشعر الأشخاص المصابون بالأنفلونزا ببعض أو كل هذه الأعراض:

حمى أو الشعور بالحمى / قشعريرة

سعال

إلتهاب الحلق

سيلان أو انسداد الأنف

آلام في العضلات أو الجسم

الصداع

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التعب (التعب)

قد يعاني بعض الأشخاص من القيء والإسهال ، على الرغم من أن هذا أكثر شيوعًا عند الأطفال منه لدى البالغين.

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المصدر : موقع مايوكلينك