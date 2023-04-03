أضرار الشمندر لن تتوقعيها!

بيروت - نادين محمد - أضرار الشمندر عديدة، فهو يعتبر مصدرًا ممتازًا للفيتامينات والحديد وحمض الفوليك، وهي عناصر غذائية لها العديد من الآثار الإيجابية على الدم، وتزيد من مستويات الهيموجلوبين، وإمداد الخلايا بالأكسجين. ومع ذلك، هل تعلم أن الإفراط في تناول الشمندر يمكن أن يكون ضارًا أيضًا؟

1. أضرار الشمندر وخطر الإصابة بحصوات الكلى

وفقًا للدراسات، فإن جذر الشمندر غني بالأكسالات، وقد يساهم في تكوين الحصوات لأنه يزيد من إفراز أكسالات البول، مما قد يؤدي إلى تكون حصوات أكسالات الكالسيوم. ومن ثم، ينصح بتناول الشمندر باعتدال. أيضًا، إذا كان لديك حصى في الكلى، يجب تجنب تناول الشمندر تمامًا.

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للاستمتاع بفوائد الشمندر دون الآثار الجانبية من زيادة الأكسالات الغذائية، هناك مكملات مسحوق جذر الشمندر خالية من الأكسالات، ولكن استشيري الطبيب حول إضافة الشمندر إلى النظام الغذائي إذا كان لديك بعض المضاعفات الصحية بدأت تظهر بعد تناوله.

2. فرص الإصابة بالحساسية المفرطة

الحساسية المفرطة هي رد فعل تحسسي حاد لمسببات الحساسية، وقد يتسبب الإفراط في تناول الشمندر في ظهور فرط الحساسية لدى البعض مثل ضيق الحلق والتشنج القصبي والحكة مع القشعريرة، وكذلك الحمى الشديدة أو الطفح الجلدي.

تمتلئ نفايات البنجر ذات اللون الوردي بمضادات الأكسدة، وأصباغ البيتالين، وتحتوي أيضًا على الألياف وفيتامين ج، الداعمين للجهاز الهضمي الصحي.

على الجانب الآخر عند تناول الشمندر قد يصاب الأشخاص بأعراض بيلة الشمندر، وهي حالة احمرار البول أو البراز بسبب الإفراط في تناول الشمندر.

3. أضرار الشمندر واضطراب المعدة

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يعتبر البنجر مفيدًا للجهاز الهضمي نظرًا لتأثيره على صحة بكتيريا الأمعاء. ومع ذلك، قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من معدة حساسة من ضيق في الجهاز الهضمي (مثل الغازات أو الانتفاخ) عند تناول البنجر.كما يحتوي الشمندر على النترات، والتي قد تسبب تقلصات في البطن عند تناولها بكميات زائدة.

4. غير آمن أثناء الحمل

قد تعاني النساء الحوامل اللواتي يستهلكن كميات كبيرة من النترات من نقص الطاقة والصداع والدوخة وزرقان الجلد حول العينين والفم والشفتين واليدين والقدمين.

أيضاً قد تكون الدوخة التي تحدث عند إضافة البنجر إلى نظام غذائي مرتبطة بانخفاض ضغط الدم خاصة أثناء الحمل. يمكن أن يؤدي انخفاض ضغط الدم أثناء الحمل وزيادة أكسيد النيتريك إلى انخفاض شديد في ضغط الدم مما يؤدي إلى الدوار أو التعب.

في حين أن تأثيرات أكسيد النيتريك على القلب والأوعية الدموية مفيدة للقلب، فقد ترغب النساء الحوامل اللاتي يعانين من انخفاض ضغط الدم في التحدث مع الطبيب قبل تناول الشمندر لخفض ضغط الدم.

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5. أضرار الشمندر للكبد

وفقًا للباحثين، قد يتسبب الإفراط في تناول جذر الشمندر في تراكم أيونات المعادن في الكبد، مما قد يؤدي إلى تلف الكبد على المدى الطويل.

يحتوي على نسبة عالية من السكر، وهو له مؤشر غلايسيمي مرتفع؛ لذا يجب توخي الحذر عند تناوله من قبل مرضى السكر.

6. قد يسبب نقص الكالسيوم

وفقًا للتقارير، قد يؤدي تناول الكثير من عصير الشمندر إلى انخفاض مستويات الكالسيوم في الجسم، لذا ينصح النساء اللواتي لديهن مستويات منخفضة من الكالسيوم، بتجنب تناوله تماماً.

يحتوي كل من البنجر الأخضر والشوكولاتة والشاي الأخضر والفاصوليا على حمض الأكساليك، وهو معروف بإبطاء امتصاص الكالسيوم والمعادن، وتجعل من الصعب على الجسم امتصاصها.

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7. أضرار الشمندر وانخفاض ضغط الدم

من المعروف أن البنجر يساعد في نقل العناصر الغذائية والأكسجين في جميع أنحاء الجسم عن طريق رفع مستويات النترات التي تتحول إلى أكسيد النيتريك، الذي يساعد على توسيع العضلات الملساء للأوعية الدموية.

لذا قد يجب أن يمتنع الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم بالفعل من تناول الشمندر؛ لأنه يساعد على خفض ضغط الدم والإصابة بالدوار والسقوط.

كما يتسبب عصير الشمندر في انخفاض ضغط الدم، ما يزيد من خفقان القلب، والشعور بالتعب بسهولة وبسرعة.

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المصدر: موقع هيلث لاين