بيروت - نادين محمد - فوائد الكمون للمعدة عديدة فهو علاج شائع في الطب التقليدي لحالات عسر الهضم والإسهال، بما في ذلك الإشريكية القولونية، وذلك لإحتوائه على مركبات تسمى الفلافونويد التي تعمل كمضادات للأكسدة في الجسم.

يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة في تحييد الجسيمات غير المستقرة التي تسمى الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا. من خلال تحييد هذه الجزيئات والوقاية من أمراض مثل السرطان وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. إليك فوائد أخرى للكمون للمعدة والجسم لا تعرفينها .

فوائد الكمون للمعدة وتأثيرات مضادة للجراثيم

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أظهرت الأبحاث أن الكمون قد يساعد في قتل بعض أنواع البكتيريا في المعدة كما يحد من نمو الكائنات الحية الدقيقة، بما في ذلك الإشريكية القولونية وهي بكتيريا يمكن أن تسبب التسمم الغذائي

فوائد الكمون في الوقاية من السرطان

يتطور السرطان عندما تبدأ خلايا الجسم في التكاثر خارج نطاق السيطرة. تعد الأورام هي تجمعات من هذه الخلايا غير الطبيعية. في العديد من الدراسات التي أجريت على الحيوانات، وجد العلماء أن بذور الكمون قد تمنع نمو أنواع مختلفة من الأورام، بما في ذلك تلك التي تسببها سرطانات الكبد والمعدة والقولون.

فوائد الكمون للمعدة وتحسين الهضم

أظهرت الأبحاث أن الكمون يمكن أن يساعد في عدة أنواع من مشاكل الجهاز الهضمي. في إحدى الدراسات ، خفف مستخلص الكمون بشكل كبير أعراض متلازمة القولون العصبي (IBS) مثل آلام البطن والانتفاخ .

ينصح الأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز الهضمي بشرب ماء الكمون في الصباح الباكر على معدة فارغة لتحسين الهضم وتقليل انتفاخ البطن.

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التحكم في الكوليسترول

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أظهرت العديد من الدراسات أن الكمون قد يساعد على التحكم في مستويات الكوليسترول لديهم وقد يساعد مسحوق الكمون المذاب في الزبادي على تقليل الكوليسترول "الضار" (LDL) والدهون الثلاثية مع زيادة الكوليسترول "الجيد" (HDL).

التحكم في مرض السكري

يساعد الكمون الأشخاص المصابين بداء السكري في التحكم في أعراضه فقد يساعد تناول الكمون في خفض اليوريا في الدم - وهو مركب عضوي قد يتداخل مع كيفية استجابة جسمك للأنسولين.

أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أيضًا أن الكمون قد يساعد في الحفاظ على نسبة السكر في الدم عند مستويات صحية.

التحكم في الوزن

يساعد الكمون على تخسيس الوزن كجزء من نظام غذائي صحي. في إحدى الدراسات ، قلل الأشخاص الذين تناولوا مسحوق الكمون وزنهم ومحيط الخصر وكتلة الدهون ومؤشر كتلة الجسم (BMI).

وجدت دراسة أخرى أن مكملات الكمون قد تكون فعالة في إنقاص الوزن ومؤشر كتلة الجسم كعقار شائع الاستخدام لفقدان الوزن.

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يعالج البواسير

الكمون مصدر غني للألياف الغذائية ، وله خصائص طارد للريح ، ومضادة للفطريات ، و للميكروبات. تعمل الزيوت العطرية في الكمون كملين طبيعي ، وتساعد في علاج الالتهابات أو الجروح في الجهاز الإخراجي وتخفيف البواسير.

يخفف الربو والبرد

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بجانب فوائد الكمون للمعدة فهو يعمل على تخفيف أعراض الربو المزعجة ، فهو يحتوي على خصائص قوية مضادة للالتهابات وللبكتيريا ، مما يجعله علاجًا رائعًا لعلاج الربو والبرد. يعمل كطارد للبلغم ، ويخفف المخاط في المسالك التنفسية ويجعل التخلص منه أسهل.

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المصدر :موقع هيلث لاين