شكرا لقرائتكم خبر عن هل ابتلع طفلك بطارية عن طريق الخطأ؟.. حيلة سريعة لإنقاذ حياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجب على توخي الحذر الرضع والأطفال ضروريون لأنهم عرضة لتناول الطعام أو اللعب بأشياء غير صالحة للأكل أو الانخراط في أنشطة يمكن أن تسبب إصابات.

وفقا لموقع " everydayhealth"، إحدى الحوادث التي لا تحظى بشعبية مع الأطفال هي ابتلاع البطاريات عن طريق الخطأ، وغني عن القول، أن تناول البطاريات يمكن أن يتسبب في أضرار صحية جسيمة وحتى الموت في بعض الحالات، ولكن عندما يحدث شيء من هذا القبيل، فمن المرجح أن يصاب أحد الوالدين بالذعر ويسارع إلى الطبيب - لكن نادرًا ما يسير الاثنان معًا.

كيف يمكن أن يتسبب ابتلاع بطارية في الوفاة

يشهد الأطباء وفاة الأطفال بسبب الحروق المسببة للتآكل التي تسببها بطاريات الأزرار، على الرغم من أن معظمها يمر بأمان عبر الجسم دون التسبب في مشاكل، إلا أن بعضها قد يؤدي إلى تلفها.

في حالة وجود بطارية خلوية تعمل بقطع النقود المعدنية، إذا علقت في أنبوب الطعام، يمكن أن تتفاعل الطاقة من البطارية مع اللعاب لتشكيل الصودا الكاوية، وهي مادة كيميائية تستخدم لفتح المصارف، يمكن أن يحترق عبر أنبوب الطعام إلى الشريان الرئيسي ويسبب نزيفًا داخليًا شديدًا وموتًا، يمكن أن يحدث كل هذا في أقل من ساعتين.

ما هي أعراض ابتلاع البطارية؟

العلامات التي تدل على أن طفلك قد ابتلع بطارية هي: