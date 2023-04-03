شكرا لقرائتكم خبر عن مواد غذائية تعزز مستويات الكولسترول في الدم.. أبرزها المكسرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف أن النظام الغذائي للأشخاص يؤثر بشكل إيجابي علي الصحة العامة لجسامهم ،حيث ان الحمية الغذائية تلعب دورا مهما في مستويات الكوليسترول ،فبعض الأطعمة يمكن أن تزيد الكولسترول ، بينما تخفضه أنواع أخرى، يمكن أن تساعد المواد الغذائية في الحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية في منع العديد من المشكلات الصحية.

وكشفت نتائج البحاث ان الكوليسترول مادة شمعية تنتقل عبر مجرى الدم كجزء من نوعين من البروتينات الدهنية: البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) والبروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)، وذلك وفقا لما نشره موقع Medicalnewstoday.

واظهرت الدراسات ان الكولسترول "ضار" لأنه يتسبب في تراكم الترسبات الدهنية في الأوعية الدموية. يمكن لهذه الرواسب أن تمنع تدفق الدم وتسبب نوبات قلبية أو سكتات دماغية.

مواد غذائية تساعد في خفض مستوى الكولسترول 1. المكسرات:

المكسرات، مثل الجوز واللوز، إذ أنها غنية بالمعادن الأساسية ويمكن أن تساعد في تحسين مستويات الكوليسترول في الدم. ومع ذلك يجب تناولها باعتدال وتجنب الإفراط في ذلك.

2.الشوفان:

نظرا لأن الشوفان يحتوي على ألياف قابلة للذوبان، فهو أحد أفضل الأطعمة لخفض مستويات الكوليسترول في الدم. ومن الأفضل اختيار الشوفان المصنوع من الحبوب الكاملة.

3.فول الصويا:

أن فول الصويا يحتوي على دهون مشبعة أقل مقارنة باللحوم. ويمكن أن يكون تناول الأطعمة الغنية بفول الصويا مثل التوفو وحليب الصويا طريقة جيدة لخفض مستويات الكوليسترول في الدم.

4.الخضروات:

ينصح المصابون بارتفاع الكوليسترول في الدم وأيضا المصابون بمرض السكري بتناول المزيد من الخضروات غير النشوية مثل الخضروات الورقية بأنواعها والكوسة والطماطم والباذنجان والخيار والجزر .

5.الأسماك:

تعتبر الأسماك، مثل التونة والسلمون، من أهم المصادر لأحماض أوميجا 3 الدهنية، ويمكن أن تساعد في التحكم في مستويات الكوليسترول الضار.

6.الفاصوليا:

تعتبر الفاصوليا مصدرا ممتازا للألياف القابلة للذوبان وتساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.