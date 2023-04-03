تعرفى على مراحل الدورة الشهرية المختلفة

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القاهرة - سامية سيد - في السنوات ما بين سن البلوغ وانقطاع الطمث ، يمر الجهاز التناسلي للمرأة بعدد من التغييرات التي تحركها الهرمونات كل شهر للاستعداد للحمل المحتمل وهذا ما يسمى بالدورة الشهرية وحسب ما ذكره موقع webmed تبدأ دورات الحيض بمتوسط ​​عمر من 12 إلى 13 عامًا ، ولكن يمكن أن تبدأ في أي وقت بين سن 9 إلى 16 عامًا.

يهيئ الحيض جسد المرأة للحمل، وتبدأ الدورة الشهرية مع تطور البويضة وإطلاقها من المبيض في الوقت نفسه ، يزداد سمك جدار الرحم بسبب الهرمونات في حالة حدوث الإخصاب وينتج عن الحمل إذا لم يحدث الحمل ، فإن بطانة الرحم تتساقط ، مما يؤدي إلى نزيف الحيض و يتبع ذلك فترة الحيض التالية ، عندما تتكرر الدورة.

يتم قياس طول الدورة الشهرية من اليوم الأول من الدورة الشهرية إلى اليوم الأول من الدورة الشهرية التالية يبلغ متوسط ​​طول الدورة الشهرية 28 يومًا ، ولكن بعض النساء قد يكون لديهن دورات شهرية أطول أو أقصر بشكل عام ، يميل المراهقون إلى الحصول على دورات أطول تصل إلى 45 يومًا ، في حين أن النساء الشابات في العشرينات والثلاثينيات من عمرهن عادة ما تتراوح أعمارهن بين 21 و 38 يومًا.

تتوقف الدورة الشهرية لدى معظم النساء عند متوسط ​​عمر 50-52 سنة ، لكن يمكن أن تستمر بعض النساء حتى سن الستين، و يطلق على توقف الدورة الشهرية انقطاع الطمث.





ما هي مراحل الدورة الشهرية وماذا يحدث في كل مرحلة؟

-الحيض

الحيض هو المرحلة الأولى من الدورة الشهرية يحدث عندما لا يتم تخصيب البويضة التي تم إطلاقها في الدورة الشهرية السابقة نظرًا لعدم حدوث الحمل ، تنخفض مستويات هرمون الاستروجين والبروجسترون ، ويتخلص الرحم من البطانة السميكة التي تم بناؤها لدعم الحمل. نتيجة لذلك ، يتدفق دم الحيض من المهبل يحتوي دم الحيض على الدم والمخاط وبعض أنسجة الرحم في المتوسط ​​، يستمر الحيض من 3 إلى 7 أيام.

-المرحلة الجرابية

تبدأ هذه المرحلة الجرابية في اليوم الأول من نزيف الحيض وتستمر لمدة 14 يومًا (من 11 إلى 27 يومًا) ينتهي بالإباضة (إطلاق بويضة من المبيضين) يتم تحفيز مرحلة الطمث هذه عن طريق الغدة النخامية في الدماغ ، والتي تفرز هرمونًا يسمى الهرمون المنبه للجريب (FSH). يحفز FSH إنتاج 5-20 جريب (أكياس مملوءة بالسوائل تحتوي على بيض غير ناضج) عادة ، تنضج بصيلة واحدة فقط لتصبح بويضة في أي وقت بين اليوم العاشر إلى الرابع عشر من دورتك الشهرية، يقوم الجسم بإعادة امتصاص جميع البصيلات باستثناء البصيلات السائدة في الوقت نفسه ، يتسبب الجريب الناضج في زيادة هرمون الاستروجين ، مما يؤدي إلى زيادة سماكة بطانة الرحم استعدادًا للإخصاب والحمل، و تنتهي المرحلة الجرابية بالإباضة.

-الإباضة

مرحلة التبويض هي المرحلة الوحيدة في الدورة الشهرية التي يمكنك فيها الحمل تبدأ هذه المرحلة عندما يطلق المبيض بويضة ناضجة يحدث هذا عندما ترسل الغدة النخامية في الدماغ رسلًا كيميائيًا ، مثل الهرمون اللوتيني (LH) ، والذي يبدأ عملية الإباضة، و تنتقل البويضة المحررة عبر قناة فالوب إلى الرحم تحدث مرحلة الإباضة قبل 14 يومًا تقريبًا من الدورة الشهرية التالية ، في منتصف الدورة الشهرية مباشرةً إذا كانت الدورة مدتها 28 يومًا بمجرد خروج البويضة من المبيض ، يمكنها البقاء على قيد الحياة لمدة 24 ساعة (تتراوح من 16 إلى 32 ساعة) إذا قامت الحيوانات المنوية بتخصيب البويضة خلال هذا الوقت ، فإنها تؤدي إلى الحمل ومع ذلك ، فإن نافذة الخصوبة تبدأ قبل 5 أيام من الإباضة تكون فرص الحمل أعلى في الأيام الثلاثة التي تسبق يوم الإباضة ويومها.

-المرحلة الأصفرية

بمجرد حدوث التبويض ، يستعد الجهاز التناسلي لحمل محتمل عن طريق إفراز هرمونات معينة (بشكل رئيسي البروجسترون وبعض الإستروجين) من الجسم الأصفر ، وهو هيكل مؤقت للمبيض هذه الهرمونات تدعم سماكة بطانة الرحم إذا تم زرع البويضة الملقحة في الرحم ، يستمر الجسم الأصفر في إنتاج هرموني البروجسترون والإستروجين لدعم الحمل. ينتج الجسم أيضًا هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية (hCG) ، وهو هرمون يتم اكتشافه عن طريق اختبارات الحمل إذا لم يكن هناك حمل ، يتفكك الجسم الأصفر ، وتنخفض مستويات البروجسترون ، ويبدأ دورتك الشهرية بعد 2-3 أيام. يستمر متوسط ​​المرحلة الأصفرية 14 يومًا (تتراوح من 11 إلى 17 يومًا).