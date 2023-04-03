شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لإدارة النقرس للمرضى المصابين به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يتم العثور على علاج للنقرس حتى الآن، ولكن يمكن إدارة الحالة بشكل فعال من خلال الأدوية واستراتيجيات الإدارة الذاتية وفقًا لموقع "Thehealthsite".

أسباب النقرس

يحدث النقرس عندما يكون هناك الكثير من حمض اليوريك في الجسم (فرط حمض يوريك الدم)، ويؤدي هذا إلى تراكم بلورات حمض اليوريك في المفاصل والسوائل والأنسجة.

كيفية إدارة النقرس

بالإضافة إلى العلاج الطبي، يحتاج الأشخاص المصابون بالنقرس إلى اتباع بعض استراتيجيات الإدارة الذاتية لإدارة حالتهم وتحسين نوعية حياتهم.

تجنب هذه الأطعمة

يجب تجنب الأطعمة التي قد تؤدي إلى حدوث نوبات النقرس ، مثل اللحوم الحمراء واللحوم العضوية والمأكولات البحرية.

كن فعالاً ومارس التمارين الرياضية

حاول الانخراط في أنشطة معتدلة ومنخفضة التأثير مثل السباحة أو ركوب الدراجات لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا.

الحفاظ على وزن صحي

يمكن أن يؤدي الوزن الزائد إلى زيادة الضغط على مفاصلك ، خاصة على الوركين والركبتين. يعد الحفاظ على وزن صحي أمرًا مهمًا لتقليل الألم وإبطاء تقدم التهاب المفاصل.

تجنب التمارين عالية التأثير

لا تنخرط في أنشطة يمكن أن تسبب ضغطًا كبيرًا على المفاصل أو تسبب إصابات في المفاصل. بدلاً من ذلك ، اختر الأنشطة ذات التأثير المنخفض مثل المشي أو ركوب الدراجات أو السباحة.

اذهب للفحص الدوري

تأكد من حضور المواعيد المنتظمة مع طبيبك واتبع خطة العلاج الموصى بها. هذا مهم بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة أخرى ، مثل مرض السكري أو أمراض القلب.