هل يمكن أن يسبب الصداع النصفي رعشة في العين؟

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القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدى الصداع النصفي الى بعض الأعراض غير المتوقعة التي تفاجئك. يمكن أن يحدث الارتباك ، وتغيرات المزاج ، والوخز في اليدين والوجه ، وضعف العضلات في جانب واحد من الجسم عند الإصابة بالصداع النصفي ، وفقًا للمعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية . يمكن أن تكون التغييرات في الرؤية أيضًا من الأعراض. لذلك إذا كنت تعاني أيضًا من تشنجات الجفن ، فمن الطبيعي أن تتساءل عما إذا كان هذا النوع من آلام الرأس قد تسبب في حدوثها، وفقا لما نشره موقع healthcentral

أعراض وأسباب الصداع النصفي

يعاني ما يقرب من 40 مليون شخص من الصداع النصفي ، وفقًا لمؤسسة الصداع النصفي الأمريكية . في حين أن الصداع من الأعراض ، فإن الصداع النصفي هو في الواقع حالة عصبية. بالإضافة إلى آلام الرأس ، تشمل بعض الأعراض ما يلي:

• ضباب الدماغ

• دوخة

• الغثيان و / أو القيء

• الحساسية للضوء والصوت

• تغييرات الرؤية

قد يكون لدى الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي خلايا دماغية أكثر إثارة ، وعند تحفيزها ، يتسببون في إطلاق مواد كيميائية مثل السيروتونين التي تضيق الأوعية الدموية وتؤدي إلى ظهور الأعراض ، وفقًا لجونز هوبكنز . غالبًا ما تشتمل العوامل المحفزة على عوامل بيئية ، مثل الإجهاد ، والتغيرات في مواعيد نوم المرء ، والهرمونات ، والكافيين والكحول ، وتغيرات الطقس ، من بين العديد من العوامل الأخرى ، كما تقول مؤسسة الصداع النصفي الأمريكية . علاوة على ذلك ، يعتقد أن الصداع النصفي له مكون وراثي قوي .

كيف يمكن أن يؤثر الصداع النصفي على رؤيتك

بعض الناس يلاحظون أن لديهم أعراضًا مرتبطة بالرؤية كجزء من الصداع النصفي. وفقًا لـ StatPearls ، يعاني ربعهم تقريبًا مما يسمى بالصداع النصفي المصحوب بأورة . في هذه الحالة ، قبل الإصابة بالصداع النصفي ، قد ترى أولاً وميضًا أو بريقًا من الضوء أو بقعة عمياء تعطل مجال رؤيتك. وعادة ما تستمر هذه الأعراض لمدة خمس دقائق إلى ساعة ويتبعها صداع".

يعاني حوالي نصف المصابين بالصداع النصفي أيضًا مما يسمى "الأعراض القحفية اللاإرادية" ، كما يقول ستيوارت تيبر ، أستاذ علم الأعصاب في كلية جيزل للطب في كلية دارتموث وطبيب الأعصاب في دارتموث هيلث في لبنان ، نيو هامبشاير. هذه هي الأعراض التي ربما لا تربطها بالصداع النصفي مثل احتقان الأنف وسيلان الأنف وتورم الوجه أو الحلق وتغيرات الصوت والدموع والإحساس ب "امتلاء الأذن" ، وفقًا لبحث في مجلة الصداع والألم . يقول الدكتور تيبر: "في بعض الأحيان ، يتدلى الجفن كجزء من هذه الأعراض".

تختلف هذه التغييرات في الرؤية عن ارتعاش الجفن.

أسباب تشنجات العين

يحدث تشنج الجفن أو ارتعاش الجفن عندما ينغلق جفنك بشكل متكرر (أو ينغلق تقريبًا) ويعاد فتحه دون تحكمك. عادة ما يستمر الوخز في أي مكان من ثوانٍ إلى دقائق ، ويزول من تلقاء نفسه ، وعادة لا يكون مزعجًا. (مجرد مزعج ، ربما.) عادة ما تحدث التشنجات من جانب واحد - والأخبار الجيدة - حميدة تمامًا ، كما يقول الدكتور تيبر.

فلماذا تحدث تشنجات الجفن؟ لا يعرف الخبراء بالضبط سبب حدوث النفضات الطفيفة ، ولكن السبب قد يكون مرتبطًا بالأعصاب الحركية في الدماغ . في أغلب الأحيان ، يتم تحفيزها بسبب الإجهاد والتعب .

الرابط بين الصداع النصفي وتشنجات العين

في حين أنه من الممكن أن يعاني من ارتعاش في العين والصداع النصفي في نفس الوقت ، يقول الدكتور تيبر إن الارتباط بين الاثنين ليس شيئًا شاهده في ممارسته مع مرضى الصداع النصفي. ولكن إذا لاحظت ارتعاشًا في العين عند الإصابة بالصداع النصفي ، فإليك ما قد يحدث:

مشغلات متداخلة

بعض نفس مسببات الصداع النصفي يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تشنجات العين لدى بعض الأشخاص. يقول الدكتور بارسيلو: "الإجهاد ، والكافيين ، والتعب ، والجفاف ، وقلة النوم هي بعض العوامل التي يمكن أن تسبب تشنجات العين والصداع النصفي". وبالمثل ، فإن جفاف العين ، الذي يمكن أن يحدث بسبب التحديق في شاشة الكمبيوتر لفترة طويلة ، مما يؤدي إلى ارتعاش ، قد يكون مرتبطًا أيضًا بالصداع النصفي ، كما تظهر الأبحاث .

قد تساعد إدارة الإجهاد ، والنوم الكافي ، وتقليل استهلاك الكافيين (الاحتفاظ به إلى ما لا يزيد عن أربعة أكواب في اليوم ، وخفضه إذا استمرت النوبات في التكرار) في التحكم في الارتعاش الناجم عن تشنج الجفن ، وفقًا لـ NEI. وبالمثل ، يمكن أن تساعد هذه الأشياء أيضًا في إدارة المحفزات إذا أصبت بنوبات الصداع النصفي.