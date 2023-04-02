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تجنب مسببات جفاف العين.. منها الهواء الجاف

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القاهرة - سامية سيد - تشمل متلازمة جفاف العين مجموعة من حالات العين التي يمكن أن تسببها عدة عوامل: الهرمونات ، والحساسية ، والأدوية ، والحالات الصحية مثل مرض السكري وأمراض المناعة الذاتية ، وحتى الطقس. يمكن لمجموعة كبيرة من الأعراض أن تشير إلى جفاف العين ، و يمكن أن يؤثر الاحمرار ، وعدم الراحة الشديدة ، والتمزق المفرط ، وعدم وضوح الرؤية على نوعية حياتك. وفقا لما نشره موقع healthcentral

نصائح لتجنب مسببات جفاف العين 1 - كافح الهواء الجاف
 

استخدم جهاز ترطيب الهواء على مدار العام لمكافحة الهواء الجاف الناتج عن الحرارة وتكييف الهواء ، مما قد يؤدي إلى تهيج العينين.

2 - ابتعد عن الشمس والرياح
 

ارتداء النظارات الشمسية ، ويفضل أن تكون ظلال ملفوفة ، لتكون بمثابة حاجز أمام الشمس والرياح

3 -  الرمش كثيرا

تذكر أن ترمش كثيرًا عندما تحدق في شاشة الكمبيوتر أو الفيديو. حافظ على شاشة الكمبيوتر أسفل مستوى العين وخذ فترات راحة منتظمة

4 – كمادات

ضع كمادات ساخنة - منشفة مبللة أو كرات قطنية - على عينيك. يمكنك أيضًا تجربة منظف الجفون بدون وصفة طبية. إذا كان جفاف عينك مرتبطًا بخلل في غدة الميبوميان (MGD) ، فإن تدليك الجفون المغلقة برفق بعد وضع الكمادات قد يساعد في تحسين وظيفة الغدد من خلال المساعدة في إطلاق الميبوم

5 - ابق بعيدا
 

تجنب البيئات المليئة بالدخان والمغبرة والرياح والجافة.

6 - شرب الماء
 

حافظ على رطوبتك بشرب ثمانية إلى 10 أكواب من الماء يوميًا.

 

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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