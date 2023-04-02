شكرا لقرائتكم خبر عن لتجنب الإمساك فى رمضان.. خليك فى الجزر والبطاطا وما تنساش السلطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قد يعانى البعض من ظهور مشكلات بالجهاز الهضمي نتيجة تغير عادات الأكل وساعاته فى شهر رمضان.
ويقدم موقع "webmd" عدة نصائح لتجنب حدوث الإمساك أهمها:
1- شرب كميات تصل إلى 8 أكواب من المياه ويتم تقسيمهم خلال فترة ما بعد الإفطار حتى السحور.
2- تناول أطعمة غنية بالألياف أهما (الشعير، الشوفان، الفاصوليا البيضاء، البازلاء، العدس، البطاطا المسلوقة)
3- تناول الخضراوات التى تساعد على إمداد الجسم بالعناصر الهامة والمياه مثل (الجزر، البروكلى، السبانخ)
4- الحرص على وجود الفاكهة الغنية أيضًا بالألياف أهمها التفاح، الموز، المانجو، المشمش، التوت، الزبيب، الجوافة، الكمثرى
5- تناول طبق من الخشاف الغنى بالفواكه المجففة مثل التمر والتين والمشمش المجفف والزبيب التى تمنع حدوث الإمساك.
6- وجود طبق السلطة بشكل أساسى خلال الإفطار.
7- عدم الإكثار من تناول الخبز والدقيق الأبيض والأرز والمكرونة.
8- المشى مدة 30 دقيقة بعد الإفطار بساعتين
9- تناول حفنة من المكسرات تساعد على تجنب الإمساك