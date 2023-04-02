شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب روسى: شامبو يحتوى على البنزول يسبب خطر الإصابة مرض سرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إحدى الدراسات الروسية الحديثة، عن أن هناك نوعًا من الشامبوهات يحتوي على تركبيات معينة تودي إلى الإصابة بخطر مرض السرطان، وفقًا لما نشره موقع نوفوستي.

ومن جانبه نصحي الدكتور إيجور سامويلينكو بمعهد بلوخين الروسي للأورام بالتقليل من استخدام الشامبو الجاف المحتوي على مادة البنزول لأنه يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

وقال الطبيب سامويلينكو إنه يمكن أن يسبب البنزول المتواجد بداخل الشامبو الجاف، أنواعا مختلفة من الأورام، اعتمادا على ما يتلامس معه، وهو مادة مسرطنة واسعة الطيف.

وتابع اخصائي الأورام، أن البنزول مادة شديدة التطاير، وفي حالة استنشاقها يمكن أن تسبب أوراما في الجهاز التنفسي العلوي والرئتين، وفي حالة ملامستها للجلد يمكن أن تسبب أوراما.

واوصي اخصائي الأورام بضرورة تقليل استخدام أي شامبو جاف يحتوي علي مادة البنزول نتيجة تأثير المواد المسرطنة على الجسم، فيجب التخلي عن أي شامبو يحتوي علي تلك المادة.

وأكد أخصائي الأورام أن هناك أنواع من الشامبو الجاف يحتوي على كمية مرتفعة من البنزول مشيرًا إلى أنه تم سحبها من المتاجر، وأن البنزول لا يستخدم في إنتاج الشامبو السائل، لذلك يعتبر هذا النوع من الشامبو أكثر أمنا من هذه الناحية.