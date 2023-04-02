شكرا لقرائتكم خبر عن الهيموفيليا.. تعرف على أكثر اضطرابات النزيف انتشارًا وعلاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الهيموفيليا هي حالة وراثية يمكن أن تسبب نزيفًا لا يمكن السيطرة عليه لدى المريض، ويحدث هذا نتيجة لنقص الدم في أحد المكونات التي تساعد في التجلط، وإذا تركت دون علاج، فقد تكون قاتلة، في هذا التقرير نتعرف على أكثر اضطرابات النزيف انتشارًا وعلاجها، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا". أكثر اضطرابات النزيف انتشارًا● الهيموفيليا (أ) والهايموفيليا (ب) - المستويات المنخفضة من عوامل التخثر في الدم يمكن أن تسبب اضطرابات الهيموفيليا (أ) والهيموفيليا (ب) ومضاعفاته قد تكون قاتلة.



● العامل الثاني أو الخامس أو السابع أو العاشر أو الثاني عشر - ترتبط مشاكل تخثر الدم أو النزيف غير الطبيعي بأمراض النزيف التي تسببها عيوب العامل الثاني أو الخامس أو السابع أو العاشر أو الثاني عشر.



● مرض فون ويلبراند - هذه الحالة النزفية الوراثية هي الأكثر شيوعًا. يحدث عندما يكون الدم ناقصًا في عامل فون ويلبراند، الذي يساعد في تخثر الدم.

أعراض اضطرابات النزيفيمكن أن تظهر مشاكل النزيف بأعراض مثل:

● نزيف حاد من شقوق طفيفة أو الأسنان

● سهولة الإصابة بالكدمات

● نزيف أنفي مفرط وغير متوقع

● نزيف اللثة

● المفاصل تبدأ بالنزيف

● نزيف الحيض الشديد

● نزيف شديد بعد الجراحة

علاج اضطرابات النزيف

اعتمادًا على نوع الاضطراب، يمكن استخدام علاجات مختلفة، بما في ذلك العلاج بالأدوية والعوامل البديلة ، لعلاج اضطرابات النزيف.



عندما تتعرض لحادث أو تخطط لإجراء عملية جراحية، فقد تحتاج إلى تلقي العلاج على أساس الحاجة إلى المعرفة أو يوميًا لتجنب نوبات النزيف.



من بين الأدوية المستخدمة لمعالجة اضطرابات النزيفديسموبريسين (DDAVP) - هرمون ينتجه البشر، وأدوية مثبطة للمناعة ، ومكملات فيتامين ك.

العلاج باستبدال العامل

باستخدام عوامل التجلط التي تم إنشاؤها في المختبر أو التي تم الحصول عليها من المتبرعين بالدم ، فإن العلاج باستبدال العامل يحل محل عامل التخثر المفقود.

قد يتكون علاج استبدال العامل من:

● تجاوز الأدوية

● بلازما طازجة مجمدة

● مركزات عامل التخثر

إذا كنت تعاني أيضًا من هذا الاضطراب الوراثي ، فإن الاستشارة هي فكرة رائعة للوقاية من المرض.

أكثر اضطرابات النزف انتشارًا، اضطرابات النزيف، النزيف، الهيموفيليا