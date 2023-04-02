تطوير نظاماً جينياً للتنبؤ المبكر بالأوبئة المستقبلية

يعمل باحثون بريطانيون على تطوير تقنية رائدة لمراقبة التغيرات الجينية في فيروسات الجهاز التنفسي أثناء انتشارها حول العالم.وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، سيتم استخدام النظام لتحديد المتغيرات الجديدة الخطرة عند ظهورها والعمل كنظام إنذار مبكر للأمراض الجديدة والأوبئة المستقبلية.

وأشار الفريق، التابع لمعهد ويلكوم سانغر في إنجلترا، وهو مركز عالمي رائد لأبحاث الجينات وتسلسل الحمض النووي، إلى أن الهدف النهائي للمشروع، الذي يدعى «مبادرة الفيروسات والميكروبيوم التنفسي»، هو إنشاء نظام يستخدم تقنية تسلسل الحمض النووي لتحديد جميع الأنواع الفيروسية والبكتيرية والفطرية من عينة واحدة يتم جمعها من مسحة أنف مريض.

وقال إيوان هاريسون، الذي يقود المشروع في معهد سانغر: «كانت بريطانيا في طليعة الدول التي قامت بتطوير مراقبة جينية لكورونا، وكانت مسؤولة عن نحو 20 في المائة من جميع جينومات فيروس كورونا التي تم تتبعها عبر الكوكب أثناء الوباء».

وأضاف: «المعرفة والبيانات التي أنشأناها سمحت لنا بتتبع - بسرعة ودقة غير مسبوقتين - فيروس كورونا ومراقبة كيفية تغيره. والآن نحن نهدف إلى المساهمة في بناء مراقبة جينية عالمية لجميع فيروسات الجهاز التنفسي، ومن ثم التصدي للأوبئة الجديدة».

وقد كان استخدام المسوحات الجينومية أثناء جائحة كورونا كشف الإمكانات الهائلة لهذه التكنولوجيا الجديدة. ففي ديسمبر (كانون الأول) 2020، عندما كان هناك ارتفاع مفاجئ في حالات كورونا بجنوب شرقي إنجلترا، أظهرت التكنولوجيا أن هذه الزيادة كانت ناجمة عن ظهور نوع جديد أكثر عدوى، عُرف لاحقاً بمتغير «ألفا».

وقال جون سيليتو، رئيس وحدة مراقبة الجينوم في معهد سانغر: «البيانات الجينومية تتيح لك رؤية التغييرات في الفيروسات بسرعة أكبر بكثير من الطرق الأخرى، ونحن نعمل على استغلال هذه الميزة الآن».

ويتعاون فريق معهد سانغر مع وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، والأكاديميين البريطانيين، وهيئات الصحة العامة الأخرى في المشروع، الذي يقولون إنه يجب أن يكون قابلاً للتكيف مع المختبرات في جميع أنحاء العالم.

وأضاف سيليتو: «لن يكون جيداً إذا تعلمت المملكة المتحدة ودولة أو دولتان متقدمتان أخريان فقط كيفية ترتيب تسلسل جينومات فيروس الجهاز التنفسي. إذا لم يكن لدينا هذا النوع من التتبع الجينومي للفيروسات على مستوى العالم، فلن نكتشف الأنواع الجديدة الخطيرة قبل انتشارها بالفعل في معظم أنحاء الكوكب».

وقال سيليتو: «لكي يعمل النظام في جميع أنحاء العالم، يجب أن يكون أسهل وأرخص وأسرع وأكثر قابلية للتوسع».

ولفت الفريق إلى أن التكنولوجيا لن تسهم فقط في تتبع مرض جديد، ولكن في تسريع تطوير اللقاحات والأدوية.

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