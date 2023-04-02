شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للتوحد.. إصابة طفل بالمرض من كل 100 آخرين فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل منظمة الصحة العالمية، باليوم العالمى لمرض التوحد يوم 2 أبريل من كل عام، كما يشار إليه أيضًا باسم اضطراب طيف التوحد، حيث يشكل مجموعة متنوعة من الحالات المتعلقة بتطور الدماغ، ويعاني حوالي 1 من كل 100 طفل من مرض التوحد، ويمكن اكتشاف الخصائص في مرحلة الطفولة المبكرة، ولكن غالبًا لا يتم تشخيص مرض التوحد إلا بعد فترة طويلة.

وأضافت المنظمة، أنه قدرات واحتياجات الأشخاص المصابين بالتوحد تختلف ويمكن أن تتطور بمرور الوقت، بينما يمكن لبعض المصابين بالتوحد العيش بشكل مستقل، و يعاني البعض الآخر من إعاقات شديدة ويحتاجون إلى رعاية ودعم مدى الحياة.

ويمكن للتدخلات النفسية والاجتماعية القائمة على الأدلة تحسين مهارات الاتصال والمهارات الاجتماعية، مع تأثير إيجابي على رفاهية ونوعية الحياة لكل من المصابين بالتوحد ومقدمي الرعاية لهم، يجب أن تكون رعاية الأشخاص المصابين بالتوحد مصحوبة بإجراءات على المستويين المجتمعي لزيادة إمكانية الوصول والشمول والدعم.

وأوضحت المنظمة، أن اضطرابات طيف التوحد (ASD) هي مجموعة متنوعة من الحالات، تتميز بدرجة معينة من الصعوبة في التفاعل الاجتماعي والتواصل، الخصائص الأخرى هي أنماط غير نمطية من الأنشطة والسلوكيات، مثل صعوبة الانتقال من نشاط إلى آخر، والتركيز على التفاصيل وردود الفعل غير العادية للأحاسيس.

تختلف قدرات واحتياجات الأشخاص المصابين بالتوحد، ويمكن أن تتطور بمرور الوقت، بينما يمكن لبعض المصابين بالتوحد العيش بشكل مستقل، يعاني البعض الآخر من إعاقات شديدة ويحتاجون إلى رعاية ودعم مدى الحياة، غالبًا ما يكون للتوحد تأثير على التعليم وفرص العمل، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون الطلبات على العائلات التي تقدم الرعاية والدعم كبيرة، تعتبر المواقف المجتمعية ومستوى الدعم المقدم من السلطات المحلية والوطنية من العوامل المهمة التي تحدد نوعية حياة الأشخاص المصابين بالتوحد.

قد يتم اكتشاف خصائص التوحد في مرحلة الطفولة المبكرة، ولكن غالبًا لا يتم تشخيص مرض التوحد إلا بعد فترة طويلة.

غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بالتوحد من حالات متزامنة، بما في ذلك الصرع والاكتئاب والقلق واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط بالإضافة إلى السلوكيات الصعبة مثل صعوبة النوم وإيذاء النفس، يختلف مستوى الأداء الفكري بين المصابين بالتوحد بشكل كبير، حيث يمتد من ضعف شديد إلى مستويات أعلى.

تشير التقديرات إلى أن حوالي 1 من كل 100 طفل مصاب بالتوحد في جميع أنحاء العالم، يمثل هذا التقدير رقمًا متوسطًا، ويختلف الانتشار المبلغ عنه اختلافًا كبيرًا عبر الدراسات، ومع ذلك، فقد أبلغت بعض الدراسات التي يتم التحكم فيها جيدًا عن أرقام أعلى بكثير، انتشار مرض التوحد في العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل غير معروف.

تشير الأدلة العلمية المتاحة إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك العديد من العوامل التي تجعل الطفل أكثر عرضة للإصابة بالتوحد، بما في ذلك العوامل البيئية والوراثية.

وقالت المنظمة، لقد استنتجت البيانات الوبائية المتاحة، إنه لا يوجد دليل على وجود علاقة سببية بين لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية والتوحد، تم العثور على الدراسات السابقة التي تشير إلى وجود صلة سببية.

لا يوجد أيضًا دليل يشير إلى أن أي لقاح آخر للأطفال قد يزيد من خطر الإصابة بالتوحد، خلصت مراجعات الأدلة للارتباط المحتمل بين مادة الثيومرسال الحافظة ومساعدات الألمنيوم الموجودة في اللقاحات المعطلة وخطر التوحد بقوة إلى أن اللقاحات لا تزيد من خطر الإصابة بالتوحد.

يمكن لمجموعة واسعة من التدخلات، من مرحلة الطفولة المبكرة ومدى الحياة، تحسين التنمية والصحة والرفاهية ونوعية الحياة للأشخاص المصابين بالتوحد، يمكن أن يؤدي الوصول في الوقت المناسب إلى التدخلات النفسية والاجتماعية القائمة على الأدلة إلى تحسين قدرة الأطفال المصابين بالتوحد على التواصل بشكل فعال والتفاعل الاجتماعي، يوصى بمراقبة نمو الطفل كجزء من رعاية صحة الأم والطفل الروتينية.

من المهم أنه بمجرد تشخيص التوحد، يتم تزويد الأطفال والمراهقين والبالغين المصابين بالتوحد ومقدمي الرعاية لهم بالمعلومات والخدمات والإحالات والدعم العملي ذات الصلة، وفقًا لاحتياجاتهم وتفضيلاتهم الفردية والمتغيرة.

إن احتياجات الرعاية الصحية للأشخاص المصابين بالتوحد معقدة وتتطلب مجموعة من الخدمات المتكاملة، والتي تشمل تعزيز الصحة والرعاية وإعادة التأهيل، إن التعاون بين قطاع الصحة والقطاعات الأخرى، ولاسيما التعليم والتوظيف والرعاية الاجتماعية ، أمر مهم.

يجب تصميم التدخلات للأشخاص المصابين بالتوحد وإعاقات النمو الأخرى وتقديمها بمشاركة الأشخاص الذين يعيشون مع هذه الظروف، يجب أن تكون الرعاية مصحوبة بإجراءات على المستويين المجتمعي والمجتمعي لزيادة إمكانية الوصول والشمول والدعم.

يحق لجميع الأشخاص، بمن فيهم المصابون بالتوحد، التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، ومع ذلك، غالبًا ما يتعرض المصابون بالتوحد للوصم والتمييز، بما في ذلك الحرمان الجائر من الرعاية الصحية والتعليم وفرص الانخراط والمشاركة في مجتمعاتهم.

يعاني الأشخاص المصابون بالتوحد من نفس المشاكل الصحية مثل عامة الناس، ومع ذلك، قد يكون لديهم، بالإضافة إلى ذلك، احتياجات رعاية صحية محددة تتعلق بالتوحد أو غيره من الحالات المصاحبة، قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بحالات مزمنة غير معدية بسبب عوامل الخطر السلوكية مثل الخمول البدني والتفضيلات الغذائية السيئة، وهم أكثر عرضة للعنف والإصابة وسوء المعاملة.

يحتاج الأشخاص المصابون بالتوحد إلى خدمات صحية يمكن الوصول إليها لتلبية احتياجات الرعاية الصحية العامة مثل بقية السكان، بما في ذلك الخدمات التعزيزية والوقائية وعلاج الأمراض الحادة والمزمنة، ومع ذلك، فإن الأشخاص المصابين بالتوحد لديهم معدلات أعلى من احتياجات الرعاية الصحية غير الملباة مقارنةً بعامة السكان، كما أنهم أكثر عرضة للخطر أثناء حالات الطوارئ الإنسانية، يتم إنشاء حاجز مشترك بسبب عدم كفاية معرفة مقدمي الرعاية الصحية وفهمهم لمرض التوحد.

في مايو 2014، اعتمدت جمعية الصحة العالمية السابعة والستون قرارًا بعنوان جهود شاملة ومنسقة لإدارة اضطرابات طيف التوحد، والتي تم دعمها من قبل أكثر من 60 دولة، يحث القرار منظمة الصحة العالمية على التعاون مع الدول الأعضاء والوكالات الشريكة لتعزيز القدرات الوطنية لمعالجة اضطراب طيف التوحد وإعاقات النمو الأخرى.

أكدت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها بالحاجة إلى تعزيز قدرات البلدان على تعزيز الصحة والرفاه الأمثل لجميع المصابين بالتوحد.

تركز جهود منظمة الصحة العالمية على:

زيادة التزام الحكومات باتخاذ إجراءات لتحسين نوعية حياة الأشخاص المصابين بالتوحد، توفير التوجيه بشأن السياسات وخطط العمل التي تعالج التوحد ضمن الإطار الأوسع للصحة والصحة العقلية وصحة الدماغ والإعاقات، والمساهمة في تعزيز قدرة القوى العاملة الصحية على توفير الرعاية المناسبة والفعالة وتعزيز المعايير المثلى للصحة والرفاهية للأشخاص المصابين بالتوحد، و تعزيز البيئات الشاملة والتمكينية للأشخاص المصابين بالتوحد وإعاقات النمو الأخرى وتقديم الدعم لمقدمي الرعاية لهم.

تدعو خطة العمل الشاملة لمنظمة الصحة العالمية للصحة النفسية 2013-2030 وقرار جمعية الصحة العالمية بشأن "الإجراءات العالمية بشأن الصرع وغيره من الاضطرابات العصبية" البلدان إلى معالجة الثغرات الكبيرة الحالية في الاكتشاف المبكر والرعاية والعلاج وإعادة التأهيل للنمو العقلي والعصبي، كما يدعو المقاطعات إلى تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والإدماج للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية وعصبية وأسرهم، وتحسين المراقبة والبحوث ذات الصلة