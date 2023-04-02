شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تناول القهوة يجعلك أقل عرضة لخطر الإصابة بأمراض الكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب الكبد دورا في عملية التمثيل الغذائي في جسم الإنسان، كما أنه يعد عضوا أساسيا يؤدي العديد من الوظائف المعقدة الضرورية للحفاظ على الصحة العامة، ويساعد في ازالة السموم من الدم، إلا أن مسالة تراكم الدهون في الكبد تودي الي مشاكل صحية خطيرة، وذلك وفقا لما نشره موقع إكسبريس.

وأظهرت نتائج الدراسات، أن تراكم الدهون في الكبد يؤدي إلى خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD)، مما يودي ذلك إلى تقليل وظائفه في الجسم .

وأوضحت الأبحاث المختلفة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية أن مراحل الإصابة المبكرة لمرض الكبد تسمي التنكس الدهني ، وتعد الدهون "غير ضارة"في تلك المرحلة، ولكن في مرحلة التهاب الكبد تلك الحالة الاكثر خطورة ، وإذا استمر الالتهاب، يمكن أن يتطور النسيج الندبي حول الكبد والأوعية الدموية القريبة.

وأشار الباحثون بعد إجراء العديد من الأبحاث والتجارب انه بمرور الوقت التهاب الكبد يتقلص حجم الكبد ،ويمكن أن يؤدي مرض الكبد الدهني غير الكحولي إلى فشل الكبد وسرطان الكبد.





أعراض الإصابة المبكرة بمرض الكبد 1.ألم خفيف أعلى يمين البطن

2.التعب الشديد

3. فقدان الوزن غير المبرر

4.الضعف

الوقاية من خطر الاصابة بمرض الكبد

وأكد فريق من الباحثون ان شرب القهوة مفيد للصحة بشكل عام، وصحة الكبد بشكل خاص ، موكدين علي ارتباط استهلاك القهوة بتحسين إنزيمات الكبد (ALT وAST وGGTP)، خاصة في الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بأمراض الكبد.

وكان المشاركون الذين تناولوا أكثر من كوبين من القهوة يوميا أقل عرضة للإصابة بتليف وتشمع الكبد ، بيما حدث تليف الكبد لمتناولي القهوة بشكل قليل .

وفي السياق ذاته اشار صندوق الكبد البريطاني على الرغم من أن شرب القهوة قد يحميك من الإصابة بأمراض الكبد، يمكن أن يكون مفيدا لأولئك الذين لديهم بالفعل درجة معينة من تلف الكبد .

وما تزال صحة الكبد الجيدة تتوقف على "تقليل كمية الكحول التي نشربها، وتناول نظام غذائي جيد، وشرب الكثير من الماء، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والحفاظ على وزن صحي.واكدوا الباحثون إلى أن استهلاك القهوة المعتدل المنتظم يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الكبد.