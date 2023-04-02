شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن جفاف الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجفاف هو حالة ناتجة عن فقدان السوائل في الجسم بمعنى أنه لا يوجد ما يكفي من السوائل ، وخاصة الماء ، في الأوعية الدموية وخلايا الجسم يمكن أن يتسبب فقدان ما لا يزيد عن 1.5٪ من ماء الجسم في ظهور أعراض الجفاف إذا كنت تعاني من جفاف خفيف ، فقد ينتهي بك الأمر إلى المعاناة من أعراض مثل الصداع الطفيف أو الخمول ومع ذلك ، إذا كنت تعاني من الجفاف الشديد ، فقد يساهم ذلك في حالة محتملة تهدد الحياة مثل ارتفاع الحرارة (ضربة الشمس) ، وهي حالة طبية طارئة.

وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن جفاف الجسم وفقا لما ذكره موقع webmed

س:ما الذي يسبب الجفاف الشديد؟

السبب الأكثر شيوعًا للجفاف هو عدم شرب كمية كافية من السوائل و يمكن أن يحدث هذا لأنك مشغول أو ليس لديك إمكانية الوصول إلى مياه الشرب النظيفة (على سبيل المثال ، السفر إلى الخارج أو التخييم) تشمل الأسباب الأخرى للجفاف ما يلي:

-الإسهال والقيء والحمى

عندما يكون لديك إسهال حاد يحدث فجأة ، يفقد جسمك كمية كبيرة جدًا من الماء والكهارل بسرعة كبيرة. إذا كنت تعاني من مرض في الجهاز الهضمي يسبب القيء والإسهال معًا ، فقد تفقد المزيد من السوائل تسبب الحمى أيضًا فقدان السوائل. كلما ارتفعت الحمى ، زاد جفاف الجسم.

-التعرق المفرط

إذا كنت تمارس تمارين قوية ، فمن المهم أن تتابع كمية السوائل التي تشربها لتعويض السوائل قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى الجفاف ضع في اعتبارك أيضًا أنك تتعرق أكثر وتفقد المزيد من السوائل في الطقس الحار الرطب.

-زيادة التبول

في بعض الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري غير المعالج أو أولئك الذين يتناولون بعض الأدوية مثل مدرات البول (حبوب الماء) لارتفاع ضغط الدم ، يمكن أن يحدث الجفاف بسبب زيادة التبول.

س: من هو المعرض لخطر الجفاف؟

يمكن أن يصاب الأشخاص من جميع الأعمار بالجفاف ومع ذلك ، فإن الرضع والأطفال الصغار وكبار السن معرضون بشكل كبير للإصابة بالجفاف أيضًا ، يمكن للأشخاص الذين يعانون من أمراض معينة مثل أمراض الكلى أو مرض السكري غير المعالج أن يفقدوا الماء بسبب زيادة التبول عندما تكون مريضًا بشيء بسيط مثل الأنفلونزا ، يمكن أن تصاب بالجفاف لأنك لا تشعر بالرغبة في تناول أو شرب أي شيء.

يحدث الجفاف بشكل متكرر وسريع لدى الأشخاص الذين يعملون أو يمارسون الرياضة في الهواء الطلق في الطقس الرطب والحار يعاني هؤلاء الأفراد من التعرق المفرط ، لكن العرق يتبخر بشكل أبطأ من المعتاد ، مما يرفع درجة حرارة الجسم ، مما يزيد من الحاجة إلى السوائل.

س:ما هي أعراض الجفاف الشديد؟

العطش مؤشر رئيسي على حاجة الجسم للماء ومع ذلك ، فهو ليس دائمًا علامة موثوقة للجفاف بمعنى ، قد لا تشعر بالعطش حتى تعاني بالفعل من الجفاف الخفيف إلى المتوسط لهذا السبب من المهم شرب الكثير من الماء في حرارة شديدة أو عندما تكون مريضًا.

عند الرضع والأطفال الصغار ، يمكن أن تشمل علامات الجفاف التهيج ، والخمول ، وجفاف الفم ، وعدم التبول لعدة ساعات ، وعدم وجود دموع أثناء البكاء ، وعيون وخدين غائرتين ، ووجود بقعة ناعمة غائرة في الجمجمة.

غالبًا ما يعاني الأطفال الأكبر سنًا والبالغون المصابون بالجفاف من العطش الشديد. يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى للجفاف لون البول الداكن ، وانخفاض كمية البول ، والدوخة ، والارتباك ، والتعب ، وتشنجات العضلات ، والنبض السريع.

س: لماذا يعتبر الجفاف خطرا على أجسامنا؟

يمكن أن يسبب الجفاف العديد من المضاعفات الصحية الخطيرة والتي من المحتمل أن تهدد الحياة ، بما في ذلك:

-إصابة الحرارة

يمكن أن يتراوح هذا من تقلصات حرارية خفيفة إلى إجهاد حراري أكثر حدة وضربة شمس قاتلة.

-مشاكل المسالك البولية والكلى

يمكن أن يؤثر الجفاف المتكرر أو المطول على وظائف الكلى يمكن أن يسبب التهابات المسالك البولية ، وحصى الكلى ، وحتى تلف الكلى والفشل الكلوي.

-النوبات

إلى جانب السوائل ، يفقد جسمك إلكتروليتات مثل الصوديوم والبوتاسيوم عندما تصاب بالجفاف هذه العناصر مهمة لأنها تحمل إشارات كهربائية بين الخلايا في جسم الإنسان عندما تكون إلكتروليتاتك غير متوازنة ، يمكن أن تختلط الإشارات ، مما يتسبب في حركات عضلية لا إرادية وتشنجات وفقدان للوعي.

-صدمة نقص حجم الدم

هذه حالة ينخفض ​​فيها حجم الدم في الجسم. صدمة انخفاض حجم الدم هي مضاعفة خطيرة للجفاف يمكن أن تكون قاتلة عندما يكون لديك انخفاض في حجم الدم، فإنه يتسبب في انخفاض ضغط الدم وصولاً إلى مستويات خطيرة. هذا يقلل من كمية الأكسجين المتاحة للأنسجة والأعضاء في الجسم.

س:ما هي الآثار طويلة المدى للجفاف؟

تشكل المياه نسبة كبيرة من جسم الإنسان (78٪ عند الأطفال حديثي الولادة ، و 60٪ عند الرجال البالغين ، و 55٪ عند النساء البالغات). تتكون بعض الأعضاء الحيوية مثل القلب والدماغ من 73٪ ماء. تحتوي الرئتان على 80٪ من الماء تتكون الكلى والعضلات من حوالي 79٪ من الماء والجلد 64٪ ماء.

الماء ضروري للعديد من العمليات الأساسية في الجسم ، مثل التوازن الكيميائي ، وإيصال الأكسجين ، وتنظيم درجة حرارة الجسم ، وامتصاص الصدمات في الدماغ والحبل الشوكي ، وتكوين اللعاب ، والهضم ، وتزييت المفاصل ، وتوسيد العظام.

ليس من الصعب معرفة سبب تسبب قلة تناول الماء أو عدم كفاية السوائل في حدوث مشكلات صحية خطيرة. مرة أخرى ، قد لا تكون هناك علامات مبكرة محددة للجفاف عند ترك الجفاف دون علاج ، يمكن أن يسبب مضاعفات طبية خطيرة.

لهذا من الضروري شرب الماء على فترات منتظمة كل يوم أيضًا ، يجب أن تكون على دراية بعلامات وأعراض الجفاف. أخيرًا ، اطلب العناية الطبية والرعاية العاجلة وتلقي العلاج فورًا إذا اشتبهت في إصابتك أو إصابة أحد أفراد أسرتك بالجفاف.

س:كيف يمكنك منع الجفاف؟

الطريقة الأسهل والأفضل للوقاية من الجفاف هي الترطيب بمعنى أنه يمكنك تجنب الجفاف عن طريق شرب الكثير من السوائل تأكد من شرب كمية كافية من السوائل كل يوم ، ويفضل الماء. من الأفضل شرب الماء لأن الماء لا يحتوي على سعرات حرارية. تذكر أن السوائل الأخرى مثل المشروبات الغازية يمكن أن تجعلك تتبول أكثر لاحتوائها على مادة الكافيين ، مما يزيد الجفاف سوءًا.

يجب أن تكون كمية الماء التي تتناولها كافية حتى لا تشعر بالعطش يمكن أيضًا أن يساعد شرب السوائل مثل عصير الفاكهة وتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء (الفواكه والخضروات) على منع الجفاف.

تذكر أن كمية السوائل التي تتناولها يجب أن تكون أكثر إذا كنت مريضًا بالقيء أو الإسهال ، وتقوم بتمارين شاقة ، وعندما يكون الطقس حارًا ورطبًا. يجب أيضًا شرب الكثير من الماء في الطقس البارد لأن الهواء الجاف يمكن أن يؤدي إلى فقدان الرطوبة.