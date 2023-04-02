شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعد الصيام مرضى التهاب الجلد في تحسين حالتهم الصحية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتأثر البشرة بالعوامل البيئية المحيطة بالإنسان مثل التلوث واشعة الشمس الفوق بنفسجية، بجانب النظام الغذائي المتبع لدى الأفراد، وبالتالي فإن مسألة الصيام التي يقوم بها الفرد علي مدار ما يقرب من 13 ساعة يوميا خلال شهر رمضان، والتي فيها يفقد الجسم كميات كبيرة من السوائل التي تحتاج اليها الجسم والبشرة معا، وأيضا فقدان جزء من الفتيامينات والبروتينان اثناء فترة الصيام كلها تؤثرعلى البشرة ، وذلك وفقا لما نشره موقع Brightside.

وكشفت بعض الدراسات الفوائد الصحية للصيام، وأشارت الدراسات إلى أن مسألة الصيام احيانا تساعد في منع ظهور حبوب الشباب ، او سرطان الجلد، أو حتى شيخوخة الجلد.

فوائد الصيام

أوضحت احدى الدراسات الجديدة ان الصيام يساعد مرضي التهاب الجلد في تحسين حالتهم الصحية، لان الصيام يجعل الجسم يزيل السموم من نفسه لأن هناك انخفاضا في الاستهلاك اليومي من السعرات الحرارية من مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الجسم. 2. يقلل من خطر الإصابة بسرطان الجلد يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد أو أنواع أخرى من السرطانات.يمكن أن يساعد الصيام في تقليل انتشار الخلايا السرطانية، ومع ذلك، فقد تم إجراء هذا البحث فقط على الفئران في الوقت الحالي، لكنه قدم نتائج جيدة.

1. الصيام يقلل من تناول السعرات الحرارية ويزيل السموم من الجسم

3. الصيام يساعد في ازالة سموم البشرة

التوقف عن استخدام الكثير من المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية في روتينك اليومي للعناية بالبشرة خلال نهار رمضان وترك البشرة ترتاح لبضعة أيام أو أسابيع، يعتبر نوع من التخلص من السموم للبشرة، ولكن يجب ألا نتوقف على الإطلاق عن استخدام واقي الشمس.