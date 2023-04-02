شكرا لقرائتكم خبر عن من إنقاص الوزن للوقاية من السكرى.. اعرف فوائد شوربة الخضار فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب الخضراوات دورًا مهمًا فى إنقاص الوزن والوقاية من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكرى، وكل ما عليك فعله هو إضافة شوربة الخضراوات إلى مائدة إفطارك فى شهر رمضان الكريم لما لها من فوائد صحية، فالخضراوات غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم، بعد فترة صيام تصل لـ 14 ساعة تقريبا، وإليك فوائدها الصحية وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv". الفوائد الصحية لتناول شوربة الخضراوات توفر الخضراوات العديد من الفوائد الصحية بسبب محتواها العالي من الفيتامينات والمعادن والألياف والمركبات النباتية، ولها دور فى تقليل مخاطر الاصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكرى ، كما تساعد على التحكم في الوزن، تشير الدراسات إلى أن تناول السعرات الحرارية اليومية يميل إلى أن يكون أقل للأشخاص الذين يتناولون الشوربة.

أظهرت الدراسات أيضًا أن تناول الحساء "الشوربة" قد يقلل من الجوع ويزيد من الشبع قد يكون هذا جزئيًا بسبب العوامل المعرفية، حيث يعتقد الأشخاص أن الحساء سيجعلهم ممتلئين قد تحتوي بعض أنواع الحساء أيضًا على نسبة عالية من الألياف التي تزيد من الشعور بالامتلاء عن طريق تأخير إفراغ المعدة السرعة التي تفرغ بها معدتك بعد الأكل وزيادة حجم المعدة عن طريق امتصاص الماء والتورم بمجرد دخولها إلى المعدة.

كما تعمل شوربة الخضار على إمداد جسمك بالطاقة التي يحتاج إليها، تعمل هذه الشوربة على تقوية العظام والعضلات، وتزيد من حيوية ونشاط الفرد، كما تعمل على طرد السموم من الجسم، و بناء الجسم وتقوية، والتخلص من الدهون المتراكمة.

كما يساعد تناول الشوربة على البقاء رطبًا، الماء ضروري لصحتك، وقد يأتي إجمالي استهلاكك من الماء من مياه الشرب أو المشروبات أو الماء في الطعام كما هو الحال بالنسبة للحساء والفواكه والخضراوات.