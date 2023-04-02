خلطات بذور الشيا لحرق الدهون

بيروت - نادين محمد - لـ فقدان الوزن بأسرق وقت ، أضيفي بذور الشيا إلى نظامك الغذائي. بذور الشيا هي أحد النباتات الأكثر شعبية والتي لها خصائص غذائية رائعة. وهي تشكل أساس الغذاء لعدد كبير من الشعوب في الحضارات القديمة، لأنها مصدر طبيعي رائع لأحماض أوميغا-3 ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن... والأفضل من ذلك هو أنها تساعد على حرق الدهون وهي حليف ممتاز في مكافحة زيادة الوزن.

لماذا بذور الشيا فعالة في انقاص الوزن؟

• بذور الشيا لها خاصية ممتازة في تسريع عملية التمثيل الغذائي وفي الوقت نفسه تساعد على حرق الدهون المتراكمة حول الخصر وعلى البطن. كما تحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم، المعدن الذي يعزز هضم الدهون التي تم تناولها خلال اليوم. وتساعد الشيا بشكل خاص على تسطيح البطن.

• بذور الشيا غنية بأحماض أوميغا 3 لذا تساعد على القضاء بشكل فعال على السيلوليت وتجنب الشيخوخة المبكرة. الشيا هي أيضاً مضادة للالتهابات.

• تساعد بذور الشيا على الحد من الشهية إذا تم تناولها بشكل منتظم فهي توفر الشعور بالشبع وبالتالي يتم تجنب تناول الكثير من الطعام.

• بذور الشيا ممتازة أيضاً لتنظيم وظيفة الأمعاء. فهي تحتوي على الكثير من الألياف التي تساعد على علاج الكسل المعوي. ولكن لا تنسي أنه من الضروري شرب لترين من الماء يومياً.

• تساعد بذور الشيا على تخفيف القلق لأنها مهدئ فعال جداً ينصح به أطباء التغذية.

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كيفية تناول بذور الشيا لإنقاص الوزن؟

• الجرعة الموصى بها هي 25 غ من الشيا يومياً.

• لفقدان الوزن بنجاح عن طريق تناول بذور الشيا، ينبغي المثابرة عليها وتناولها على الأقل لمدة شهر. حضّري قبل الوجبتين الرئيسيتين كوب من الماء أو كوب من عصير الفواكه، وبما أن عليك تناول 25 غ من الشيا يومياً كحد أقصى، ضعي في كل كوب نصف حبوب الشيا، أي 12.5 غ.

• بما أن بذور الشيا تحتوي على ألياف قابلة للذوبان وأن لها قدرة عالية على امتصاص السوائل، ستلاحظين أنها تختفي شيئاً فشيئاً في كوب الماء وسيصبح السائل أكثر سماكة. اتركيها 30 دقيقة. رد الفعل هذا يعود إلى الجل الذي يشكل أليافها القابلة للذوبان.

• يمكن تناول بذور الشيا مع الحليب النباتي واللبن الزبادي والسلطة والفواكه والصلصة والحساء والكريمات والخضروات، الخ. ويمكنك أيضاً شرائها مطحونة لصنع الحلويات.

• تذكري أنه من الضروري شرب لترين من الماء يومياً لكي يكون للشيا تأثير.



بذور الشيا وعصير الليمون... وصفة مثالية

• تعرفين أن الليمون يعتبر حارق للدهون. كما أنه يحتوي على عدد قليل جداً من السعرات الحرارية ويعمل كمضاد للكثير من أنواع الفيروسات. وهو يساعد جسمك على الاحتفاظ برطوبته بسبب احتوائه على نسبة مرتفعة من الألياف، ما يعني أنّه يخلصه من السموم الضارة.

• أما بذور الشيا فهي غنية بمضادات الأكسدة والألياف التي تشكل جزءًا أساسياً من مكونات كل وصفات الرشاقة. فهل أنت مستعدة لجمع كل هذه الفوائد في طبق واحد؟



طريقة التحضير

• لتحضّري وصفة بذور الشيا وعصير الليمون، عليك أولاً أن توفري هذه المكونات: نصف كوب من الماء، ملعقة طعام من العسل، كوب من عصير الليمون وملعقة طعام من بذور الشيا.

• وبعد ذلك إبدئي بإعداد هذه الوصفة الفعالة والتي يمكنها أن تخلصك من الدهون الضارة خلال مدة قصيرة. لذا، قومي بهذه الخطوات الضرورية:

• -إمزجي بذور الشيا مع كمية الماء. فهذا يساعد على تحرير الألياف التي تحتوي عليها.

• -أتركي المزيج يرتاح لمدة ساعة كاملة. وبعد مرور هذا الوقت، أضيفي عصير الليمون والعسل.

• -إمزجي المكونات جيداً واستعيني بالخلاط في حال احتجت إلى ذلك.

• -إشربي المزيج على معدة فارغة في الصباح، أي قبل أن تتناولي طعام الفطور.

• -واظبي على اتباع هذه العادة إلى أن تلاحظي أنّك بدأت تحصلين على النتيجة التي تريدين. وهذا قد يحدث خلال شهر واحد فقط! ولا تنسي أن تعتمدي نظاماً غذائياً صحياً وأن تمارسي التمارين الخفيفة.

ملاحظة من الجميلة: يستحسن استشارة اختصاصي قبل تطبيق اي من الوصفات



شاهدي الفيديو :

مشروب بذور الشيا الحارق للدهون العنيدة