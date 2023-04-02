شكرا لقرائتكم خبر عن لو الإجهاد بيأثر على حياتك اليومية.. 8 أعراض يجب الانتباه إليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما لاحظت كيف يتعرض الناس لضغوط متزايدة هذه الأيام، يجد معظمنا صعوبة في إدارة الضغط الذهني والعاطفي الذي يمكن أن يكون ساحقًا للغاية، في مثل هذه الحياة سريعة الخطى، عندما يكون معظم الناس تحت الضغط، يصبح من المهم معالجة هذه المشكلة لأنها يمكن أن تؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، تشمل أعراضه التعب، حب الشباب، الصداع، نقص الطاقة، وغيرها.

وبالتالي يصبح من المهم معرفة العلامات التحذيرية للإجهاد لاتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من المشكلات الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم والسمنة ومرض السكري وفقًا لموقع OnlyMyHealth

8 أعراض الإجهاد النوم غير الكافى يعد عدم القدرة على الحصول على قسط كافٍ من النوم أحد أكثر مؤشرات التوتر انتشارًا، قد تجد صعوبة في النوم أو قد تستيقظ في منتصف الليل، ويكون عقل الشخص المفرط الإجهاد مثقلًا ، مما يتعارض مع قدرته على النوم والبقاء نائمين.

نقص الطاقةغالبًا ما يجد الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من التوتر صعوبة في النوم ، مما يؤدي إلى الإصابة بالتعب وخفض مستويات الطاقة في الجسم.

الشعور بالتهيج أو القلقيجب أن تكون قد لاحظت أن الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد المفرط يغضبون أو قلقون بسهولة، قد تشعر أيضًا أنك غير قادر على فعل الأشياء والإجهاد في القيام حتى بالأنشطة الصغيرة مثل إجراء المكالمات أو مقابلة شخص ما.

التغييرات في الدافع الجنسيربما لاحظت انخفاضًا في الإثارة الجنسية عندما تكون متوترًا ، وذلك لأن التوتر يمكن أن يحدث تغييرات في الدافع الجنسي لديك. تم فحص تأثير جائحة COVID-19 على الصحة الإنجابية للمرأة في دراسة عام 2021. في استطلاع للرأي شمل أكثر من 1000 امرأة ، تبين أن 45٪ من المستجيبين زعموا أن التوتر قلل من رغبتهم الجنسية.

فترات غير منتظمةقد تعاني النساء أيضًا من فترات غير منتظمة عندما تكون مستويات التوتر لديهن مرتفعة، فيمكن زيادة إفراز الإندورفين والكورتيزول، الذي يعطل إنتاج الهرمونات، بسبب الإجهاد العاطفي أو الغذائي أو البدني. يمكن أن تتعطل العلاقة بين منطقة ما تحت المهاد والغدة النخامية والمبيض بشدة ، مما يؤدي إلى عدم انتظام الدورة الشهرية.

مشاكل في الجهاز الهضميهل تعلم أن أمعائك تُعرف أيضًا باسم الدماغ الثاني وبالتالي يمكن أن يؤثر الإجهاد أيضًا على صحة الجهاز الهضمي؟ يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مثل حرقة المعدة والانتفاخ ومرض الجزر المعدي المريئي والتشنج وفقدان الشهية.

حب الشبابهل سبق لك أن تساءلت عن سبب ظهور بثرة جديدة قبل اجتماع مهم؟ هذه هي آلية جسمك للتعامل مع التوتر، ينتج الجسم الكورتيزول، ما يجعل الجلد ينتج المزيد من الدهون ويزيد من حب الشباب سوءًا.

صداع متكرر التوتر يمكن أن يساهم أيضًا في ألم الخفقان في يومك؟ التوتر العضلي الناجم عن الإجهاد يمكن أن يؤدي إلى عدم الراحة الجسدية بما في ذلك الصداع وآلام الظهر، إذا لاحظت الإصابة بالصداع عند الإجهاد ، فتأكد من شرب كمية كافية من الماء لأن الجفاف يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المشكلة.