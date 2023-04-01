شكرا لقرائتكم خبر عن روتين قبل النوم لفقدان الوزن.. حدد جدول نوم ثابت وانسَ الأجهزة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون الحفاظ على وزن صحي مهمة صعبة، وتتطلب الرحلة نحو تحقيقه الانضباط والاتساق والجهد، وأحد الجوانب الرئيسية لتحقيق وزن صحي هو روتين وقت النوم المخطط جيدًا، فيمكن أن يساعد روتين وقت النوم المصمم جيدًا في تعزيز فقدان الوزن وتقديم العديد من الفوائد الصحية الأخرى.

العلاقة بين النوم وفقدان الوزنأظهرت العديد من الدراسات وفقا لموقع "onlymyhealth" أن هناك علاقة بين النوم وفقدان الوزن فالأشخاص الذين ينامون أقل من سبع ساعات كل ليلة هم أكثر عرضة لزيادة الوزن أو السمنة، فقلة النوم يمكن أن تسبب تغيرات في الهرمونات التي تنظم الجوع والشهية. هذا يمكن أن يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسبب قلة النوم التعب ويقلل من مستويات الطاقة، ما يجعل من الصعب ممارسة الرياضة والبقاء نشطًا، تعتبر التمارين المنتظمة جزءًا أساسيًا من فقدان الوزن، وعندما تكون متعبًا ، قد يكون من الصعب العثور على الدافع لممارسة الرياضة.

أهمية روتين النوم لفقدان الوزنأظهرت الدراسات أن النوم غير الكافي أو نوعية النوم السيئة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة، فيمكن أن يتعارض قلة النوم مع قدرة الجسم على تنظيم الهرمونات التي تتحكم في الشهية، مثل الجريلين واللبتين. جريلين مسؤول عن تحفيز الجوع ، بينما يرسل اللبتين إشارات إلى الدماغ عندما يكون الجسم ممتلئًا، كما يمكن أن يؤدي قلة النوم إلى زيادة مستويات هرمون الجريلين وانخفاض مستويات اللبتين، ما يؤدي إلى زيادة الجوع والإفراط في تناول الطعام

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي قلة النوم إلى زيادة هرمون الكورتيزول، يمكن أن يحفز الكورتيزول تخزين الدهون في الجسم ويؤدي إلى زيادة الوزن. يمكن أن تؤثر جودة النوم السيئة أيضًا على قدرة الجسم على معالجة الجلوكوز ، مما يؤدي إلى مقاومة الأنسولين وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

روتين فعال لوقت النوم لفقدان الوزن فيما يلي بعض النصائح لإنشاء روتين فعال لوقت النوم لإنقاص الوزن: تعيين جدول ثابت للنوميمكن أن يساعد وضع جدول نوم ثابت في تنظيم الساعة الداخلية للجسم وتعزيز جودة النوم. حاول الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم ، حتى في عطلات نهاية الأسبوع. يمكن أن يساعد هذا الروتين الجسم على إنشاء نمط نوم صحي، ما قد يؤدي إلى تحسين نوعية النوم وتحسين فقدان الوزن.

خلق بيئة مريحةيمكن أن يساعد خلق بيئة مريحة في تعزيز جودة النوم، حافظ على غرفة النوم باردة وهادئة ومظلمة لخلق بيئة نوم مواتية، تجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة قبل النوم، حيث يمكن أن يتداخل الضوء الأزرق المنبعث من هذه الأجهزة مع النوم. تجنب الأجهزة الإلكترونيةحاول تجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية لمدة ساعة على الأقل قبل النوم ، حيث يمكن أن يتداخل الضوء الأزرق المنبعث مع دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية لجسمك.

تجنب الكافيين قلل من تناول الكافيين، حيث يمكن أن تعطل نومك وتؤثر على جهودك في إنقاص الوزن.

تجنب الأكل الكثير قبل النوم مباشرة تجنب تناول وجبة كبيرة قبل النوم لأن ذلك قد يؤدي إلى عسر الهضم وتعطيل نومك، بدلًا من ذلك ، تناول وجبة خفيفة إذا كنت جائعًا وحاول أن تأكل بانتباه طوال اليوم.

شرب الماء طوال اليوم بانتظام اشرب الكثير من الماء طوال اليوم لتحافظ على رطوبتك ، لكن تجنب الإفراط في الشرب قبل النوم لتجنب إزعاج نومك بالذهاب إلى الحمام.