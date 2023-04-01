محكمة فلوريدا ترفض دعوى تشهير ضد ميغان ماركل من أختها غير الشقيقة سامنثا

قررت قاضية في فلوريدا أن سامانثا ماركل، أخت ميغان ماركل غير الشقيقة، لا يمكنها مقاضاة دوقة ساسكس بتهمة التشهير بسبب مزاعم وردت في السيرة الذاتية غير المنشورة Finding Freedom، وتعليقات ميغان في مقابلتها مع أوبرا وينفري على شبكة CBS.

مزاعم سامنثا ماركل بتشهير ميغان لها

سامانثا وميغان، 41، أختان غير شقيقتين من بنات توماس ماركل. زعمت سامانثا، 58 عاماً، في الدعوى القضائية- التي رفعتها في فلوريدا في مارس 2022، والتي طلبت عنها تعويضات قدرها 75 ألف دولار، حسبما ذكرت BBC- أنها كانت وميغان قريبتين أثناء الطفولة، لكنهما ابتعدتا بعد أن بدأت ميغان مواعدة الأمير هاري، الذي تزوجته في مايو 2018. وقالت سامانثا أيضاً إنها تعرضت لصحافة سلبية بعد أن قالت في مقابلة في ديسمبر 2018 أن والدهما كان ينبغي أن يكون في حفل زفاف ميغان وهاري الملكي.

عارضت سامانثا محتويات فصل بعنوان "مشكلة مثل سامانثا" في كتاب ميغان Finding Freedom- الذي كتبه الكاتب أوميد سكوبي وكارولين دوراند في أغسطس 2021- والذي ركز على قصة حب هاري وميغان وتراجعهما عن أدوارهما كعضوين في العائلة المالكة.

في مارس 2021، اجتذب حوار أوبرا التلفزيوني الخاص على شبكة CBS مع ميغان وهاري أكثر من 50 مليون مشاهد عالمي. في الدعوى القضائية، قالت سامانثا إن قول دوقة ساسكس بأنها "نشأت كطفلة وحيدة"، يُعتبر تشهيراً وادعت أن ميغان قالت في الكتاب إن سامانثا غيرت اسمها الأخير إلى ماركل بعد أن بدأت في مواعدة الأمير هاري مع تداعيات تشهيرية.

بيان رفض دعوى التشهير

قررت المدعية العامة للولايات المتحدة، شارلين إدواردز هانيويل، أن ميغان لا يمكن تحميلها المسؤولية عن تصريحات في كتاب لم تنشره، وأن إخبارها أوبرا وينفري بأنها "نشأت كطفلة وحيدة" لا يُمكن إعتباره تشهيراً.

كتبت هانيويل رافضة دعوى التشهير ومطالبة التعويض: "كما يفهم المستمع العقلاني، فإن المدعى عليها تعبر فقط عن رأيها حول طفولتها وعلاقتها بأخواتها غير الأشقاء. وهكذا، تجد المحكمة أن بيان المدعى عليها لا يمكن التحقق منه بشكل موضوعي ولا يخضع لإثبات تجريبي".

وفي ختام الدعوى، تابعت القاضية: "للأسباب السابقة، وافقت المحكمة على طلب الرفض. سيتم رفض ادعاءات المدعية القائمة على إثبات الحرية مع التحيز، حيث لا يمكن للمدعية أن تدعي بشكل معقول أن المدعية عليها قد نشرت الكتاب. سيتم السماح للمدعية بفرصة واحدة أخيرة لإعادة النظر في ادعاءاتها المتعلقة بمقابلة المُدعى عليها مع شبكة CBS ومطالبتها بالكاذبة الضارة".

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