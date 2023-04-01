شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتناول جرعة الأدوية برمضان فى 5 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصاحب بعض المرضى جرعات أدوية يجب تناولها بانتظام، ولكن مع شهر رمضان كيف يتصرف المريض فى ضبط جرعة دوائه.

قد يخاف بعض المرضى من الصيام خاصة عند تناولهم الأدوية الخاصة بهم، ”الخليج 365” يقدم على مدار 30 يومًا فى رمضان روشتة تفصيلية بجرعات الأدوية الخاصة بكل حالة.

وعرض تقرير لموقع "ncbi" كيفية تنظيم الأدوية خلال شهر رمضان:

1- بالنسبة للأدوية التي يتم تناولها عدة مرات خلال اليوم يمكن اختيار تركيبات طويلة المفعول أو تغيير أنظمة الجرعات لمرة واحدة أو مرتين يوميًا.



2- يمكن للطبيب وصف جرعة واحدة من العقاقير المضادة للالتهابات غير الستيرويدية للألم.



3- بالنسبة للمضادات الحيوية التى تتفاعل مع الطعام، يفضل تناولها بعد تناول وجبة الإفطار بساعة أو قبل السحور بساعة.



4- عادة فى رمضان يتم وصف وصف المضاد الحيوى ذو الجرعة الواحدة فقط عند الإفطار أو السحور.



5- إذا وصف الطبيب تناول الدواء على هيئة جرعتين ، يتم تناول الحبة الأولى بعد الإفطار والثانية بعد السحور، أما فى حالة الـ 3 جرعات فيستحب الانتقال للحقن .