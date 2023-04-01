شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك حموضة فى رمضان .. خليك فى اليانسون والموز والزنجبيل هتخلصك منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الحموضة مشكلة شائعة تحدث عندما لا يعمل الجهاز الهضمي بشكل صحيح ويؤدي إلى عودة الأحماض الصفراوية إلى المريء أو أنبوب الطعام، أكثر أعراض ارتجاع الحمض شيوعًا هو الشعور بالحرقان أسفل عظم الصدر، ويعانى العديد من الأشخاص من الحموضة أو ارتجاع الحمض عقب تناول وجبة الإفطار فى شهر رمضان الكريم، وإليك بعض العلاجات المنزلية لتخفيف الحموضة وفقًا لما نشره موقع "thehealthsite".





العلاجات المنزلية للحموضة بعد وجبة الإفطار الموز

إنها مصدر غني للبوتاسيوم وتساعد في الحفاظ على مستوى إنتاج الحمض في معدتك تحت السيطرة، تساعد مكونات معينة في الفاكهة أيضًا على زيادة إنتاج المخاط في معدتك ، مما يساعد على حمايتها من الآثار الضارة للإفراط في إنتاج الأحماض، تحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على تسريع عملية الهضم ، ومنع عودة الحموضة.

حليب بارديحتوي الحليب على نسبة عالية من الكالسيوم الذي يساعد على منع تراكم الأحماض وامتصاص الأحماض الزائدة المنتجة ، وبالتالي تقليل أعراض الحموضة، كما أن كونه باردًا يوفر راحة فورية من الإحساس بالحرقان الذي يشعر به المرء أثناء ارتداد الحمض.

اليانسونله خصائص قوية مضادة للقرحة (بسبب الزيوت الطيارة التي يحتويها) ، مما يساعد على الهضم ويخفف الإمساك، يساعد على تبريد بطانة المعدة ، مما يقلل من الإحساس بالحرقان الذي تشعر به أثناء نوبة الحموضة. القرنفلعند العض ، تتفاعل براعم التذوق لديك مع الطعم اللاذع للقرنفل وتفرز اللعاب الزائد ، والذي بدوره يساعد على الهضم ويتغلب على أعراض الحموضة، هذه التوابل لها خصائص طارد للريح وتساعد على تحسين التمعج (حركة الطعام أسفل المعدة).

أوراق النعناع يساعد على خفض المحتوى الحمضي للمعدة ويحسن الهضم، له تأثير تبريد يساعد في تقليل الألم والحرق المرتبطين بارتجاع الحمض.

زنجبيلمن المعروف أن الجذر يحسن الهضم ويساعد في امتصاص واستيعاب العناصر الغذائية الأساسية بشكل أفضل، كما أنه يحمي معدتك من القرحة عن طريق تعزيز إفراز المخاط وتقليل تأثير الحمض على معدتك.