شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تحدد فئات يجب أن يشملها لقاح كورونا بعد انخفاض الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام فريق الخبراء الاستشاريين الاستراتيجيين لمنظمة الصحة العالمية المعني بالتحصين (SAGE) بمراجعة خارطة الطريق لتحديد أولويات استخدام لقاحات كورونا، لتعكس تأثير أوميكرون والمناعة العالية على مستوى السكان الناتج عن العدوى والتطعيم.

وقالت منظمة الصحة العالمية، تواصل خارطة الطريق إعطاء الأولوية لحماية السكان المعرضين لخطر الوفاة والأمراض الشديدة من عدوى كورونا وتركيزها على الحفاظ على أنظمة صحية مرنة، تأخذ خارطة الطريق في الاعتبار فعالية تكلفة لقاح كورونا لأولئك المعرضين لخطر أقل - وبالتحديد الأطفال والمراهقون الأصحاء - مقارنة بالتدخلات الصحية الأخرى.

تتضمن خارطة الطريق أيضًا توصيات منقحة بشأن الجرعات المعززة الإضافية والتباعد بين المعززات، تم تحديثها لتعكس أن الكثير من السكان إما تم تطعيمهم أو أصيبوا سابقًا بفيروس كورونا، أو كليهما، تعيد خارطة الطريق المنقحة التأكيد على أهمية تطعيم أولئك الذين لا يزالون معرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة، ومعظمهم من كبار السن والذين يعانون من حالات مزمنة، بما في ذلك مع تعزيزات إضافية.

قال الدكتور حنا نوهاينك، رئيس المجموعة الاستشارية ساج المعنية باللقاحات، إنه يجب على البلدان النظر في برنامجها الخاص بالتطعيم، ومدى استمرارها في تلقيح الفئات منخفضة المخاطر، مثل الأطفال والمراهقين الأصحاء، مع عدم المساس باللقاحات الروتينية التي تعتبر بالغة الأهمية لصحة ورفاهية هذه الفئة العمرية.

تحدد خارطة الطريق المنقحة 3 مجموعات ذات أولوية لاستخدام لقاح كورونا عالية ومتوسطة ومنخفضة. تستند هذه المجموعات ذات الأولوية بشكل أساسي إلى مخاطر الإصابة بأمراض وخيمة والوفاة، وتأخذ في الاعتبار أداء اللقاح وفعالية التكلفة والعوامل البرنامجية وقبول المجتمع.

تشمل المجموعة ذات الأولوية العالية كبار السن، البالغين الأصغر سنا الذين يعانون من أمراض مصاحبة كبيرة (مثل مرض السكري وأمراض القلب)، الأشخاص الذين يعانون من ظروف مناعية (مثل الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ومتلقي الزرع)، بما في ذلك الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر وما فوق، السيدات الحوامل والعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية.

بالنسبة للمجموعة ذات الأولوية العالية، توصى ساج SAGE بمعزز إضافي إما بعد 6 أو 12 شهرًا بعد آخر جرعة، مع الإطار الزمني الذي يعتمد على عوامل مثل العمر وظروف المناعة، جميع توصيات لقاح كورونا محدودة زمنياً، وتنطبق على السيناريو الوبائي الحالي فقط، وبالتالي لا ينبغي النظر إلى التوصيات بالنسبة للجرعات المعززة الإضافية على أنها معززات لقاح كورونا السنوية المستمرة، والهدف هو خدمة البلدان التي تخطط للأجل القريب إلى المتوسط

تشمل المجموعة ذات الأولوية المتوسطة البالغين الأصحاء - عادةً ما تقل أعمارهم عن 50-60 عامًا - غير المصابين بأمراض مصاحبة والأطفال والمراهقين المصابين بأمراض مصاحبة، توصي ساج SAGE بالسلسلة الأولية والجرعات المنشطة الأولى للمجموعة ذات الأولوية المتوسطة، على الرغم من أن المعززات الإضافية آمنة لهذه المجموعة، إلا أن المجموعة الاستشارية ساج SAGE لا توصي بها بشكل روتيني، نظرًا لعوائد الصحة العامة المنخفضة نسبيًا.

تشمل المجموعة ذات الأولوية المنخفضة الأطفال والمراهقين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 17 عامًا. الجرعات الأولية والمعززة آمنة وفعالة للأطفال والمراهقين، ومع ذلك، وبالنظر إلى العبء المنخفض للمرض، تحث "ساج" البلدان التي تفكر في تلقيح هذه الفئة العمرية لتبني قراراتها على العوامل السياقية، مثل عبء المرض، وفعالية التكلفة، والأولويات الصحية أو البرامجية الأخرى وتكاليف الفرصة البديلة.

وقالت المنظمة، إن تأثير تطعيم الأطفال والمراهقين الأصحاء على الصحة العامة أقل بكثير نسبيًا من الفوائد المحددة للقاحات الأساسية التقليدية للأطفال، يواجه الأطفال المصابون بظروف مناعية وأمراض مصاحبة خطرًا أكبر للإصابة بفيروس كورونا الوخيم، لذلك يتم تضمينهم في المجموعات ذات الأولوية العالية والمتوسطة على التوالي.

على الرغم من انخفاضه بشكل عام، إلا أن عبء كورونا الشديد عند الرضع أقل من 6 أشهر لا يزال أعلى منه لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 5 سنوات، تطعيم الحوامل - بما في ذلك جرعة إضافية بعد مرور أكثر من 6 أشهر على آخر جرعة - يحميهم ويحمي الجنين، بينما يساعد في تقليل احتمالية دخول الأطفال إلى المستشفى بسبب كورونا.

وأضافت، إنه يجب على البلدان التي لديها بالفعل سياسة معمول بها بشأن المعززات الإضافية تقييم الاحتياجات المتطورة بناءً على عبء المرض الوطني وفعالية التكلفة وتكاليف الفرصة البديلة.

بشكل منفصل عن خارطة الطريق، قامت المجموعة الاستشارية ساج أيضًا بتحديث توصياتها بشأن لقاحات كورونا ثنائية التكافؤ، وتوصي الآن بأن تفكر البلدان في استخدام لقاح ضد متغير BA.5 من اوميكرون ثنائي التكافؤ mRNA للسلسلة الأولية