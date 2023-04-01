تعرف على فوائد الكولاجين للعناية بالبشرة

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ما هى فوائد الكولاجين؟يساعد في تقليل ظهور السيلوليت، وعلامات التمدد ، كما يساعد في تحسين صحة الشعر يشفي الأمعاء المتسربة ويوازن الهرمونات ، ويدعم صحة القلب ويقلل من آلام المفاصل.
ما أهم الأطعمة التي تساعد على إنتاج الكولاجين في جسمنا؟
الأفوكادو
البقوليات مثل الحمص والعدس والفول
خضروات ذات اوراق داكنة
طماطم
الفواكه الحمضية مثل الليمون والبرتقال والجريب فروت
الفلفل
التوت مثل الفراولة والتوت والعليق
مسحوق الكاكاو الشوكولاتة الداكنة (على الأقل 70٪ من محتوى الكاكاو)
الأسماك الغنية بأوميجا 3
مرق العظام
إن تناول ودمج مزيج متوازن من هذه الأطعمة هو أفضل طريقة لزيادة مستوى الكولاجين في الجسم، يضمن النظام الغذائي الصحي المتوازن مع الكثير من الألوان كمية كافية من العناصر أو المغذيات الدقيقة، للحفاظ على مستويات الكولاجين ، يجب على الأشخاص الحد من الأطعمة التي تحتوي على السكر المضاف أو تجنبها ، والإقلاع عن التدخين وتناول المزيد من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة تجنب الإفراط في تناول الأطعمة المكررة أو المصنعة.
يعتبر الريتينول (أحد مشتقات فيتامين أ) وفيتامين ج وما إلى ذلك مهمًا جدًا لإنتاج الكولاجين في أجسامنا ، لذلك عليك دائمًا تناول الأطعمة الغنية بفيتامين أ والأطعمة الحامضة والحمضية لفيتامين سي.
اتبع أسلوب حياة صحي مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتعزيز إمداد خلايا الجلد بالأكسجين الجيد الذي يساعد على مقاومة الشيخوخة وتحسين إنتاج الكولاجين.