شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد الكولاجين للعناية بالبشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكولاجين هو اللبنة الأساسية للبشرة والعضلات والأوتار والعظام وأنسجة الأمعاء والأوعية الدموية، مع تقدمنا في العمر ، يبدأ الجسم في إنتاج كمية أقل من هذا البروتين المهم الذي يؤدي إلى ظهور التجاعيد ، وتقلص الجلد ، وضعف العضلات ، وآلام المفاصل وأكثر من ذلك بكثير، يمكن أن يساعد استخدام منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على الكولاجين أو تناول المكملات على تحسين ترطيب البشرة وملمسها ومرونتها وتقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد من الجلد، وإليك بعض النصائح ، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".





ما هى فوائد الكولاجين؟يساعد في تقليل ظهور السيلوليت، وعلامات التمدد ، كما يساعد في تحسين صحة الشعر يشفي الأمعاء المتسربة ويوازن الهرمونات ، ويدعم صحة القلب ويقلل من آلام المفاصل.

ما أهم الأطعمة التي تساعد على إنتاج الكولاجين في جسمنا؟

الأفوكادو

البقوليات مثل الحمص والعدس والفول

خضروات ذات اوراق داكنة

طماطم

الفواكه الحمضية مثل الليمون والبرتقال والجريب فروت

الفلفل

التوت مثل الفراولة والتوت والعليق

مسحوق الكاكاو الشوكولاتة الداكنة (على الأقل 70٪ من محتوى الكاكاو)

الأسماك الغنية بأوميجا 3

مرق العظام

البذور والمكسرات مثل الجوز واللوز وبذور عباد الشمس وبذور السمسم الخضار الصليبية مثل البروكلي والكرنب والقرنبيط ما هى النصائح الأخرى لزيادة إنتاج الكولاجين؟ إن تناول ودمج مزيج متوازن من هذه الأطعمة هو أفضل طريقة لزيادة مستوى الكولاجين في الجسم، يضمن النظام الغذائي الصحي المتوازن مع الكثير من الألوان كمية كافية من العناصر أو المغذيات الدقيقة، للحفاظ على مستويات الكولاجين ، يجب على الأشخاص الحد من الأطعمة التي تحتوي على السكر المضاف أو تجنبها ، والإقلاع عن التدخين وتناول المزيد من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة تجنب الإفراط في تناول الأطعمة المكررة أو المصنعة.

يعتبر الريتينول (أحد مشتقات فيتامين أ) وفيتامين ج وما إلى ذلك مهمًا جدًا لإنتاج الكولاجين في أجسامنا ، لذلك عليك دائمًا تناول الأطعمة الغنية بفيتامين أ والأطعمة الحامضة والحمضية لفيتامين سي.

اتبع أسلوب حياة صحي مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتعزيز إمداد خلايا الجلد بالأكسجين الجيد الذي يساعد على مقاومة الشيخوخة وتحسين إنتاج الكولاجين.