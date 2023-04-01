شكرا لقرائتكم خبر عن النظام الغذائى المتوسطى المعتمد على الأسماك والمكسرات يحميك من أمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجد الباحثون أن نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي، أكثر فعالية في الحد من مخاطر الوفاة لأي سبب، مثل أمراض القلب أو السكتة الدماغية أو التهاب القلب، حيث يعتبر النظام الغذائي غني بالأسماك والمكسرات وزيت الزيتون والحبوب الكاملة مع تجنب السكر، وقد تم تصنيف أفضل الأنظمة الغذائية للوقاية من أمراض القلب والسكتات الدماغية في تحليل لعشرات الدراسات، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وقالت الصحيفة، وجدت دراسة حديثة نُشرت مؤخرا، إن النظام الغذائي يمكن أن يقلل من خطر وفاة المرأة المبكرة بنحو 25%.

وجد فريق البحث أيضًا أن حمية الأورنيش النباتية والوجبات الغذائية الغنية بالكربوهيدرات كانت شبه غير فعالة لصحة قلب .

جمع الباحثون بيانات من 40 دراسة ووجدوا أن حمية البحر الأبيض المتوسط الشهيرة هي الأكثر فاعلية لأولئك الذين يهتمون بصحة قلبهم، حيث تعتبر أمراض القلب هي السبب الرئيسي لوفاة الأمريكيين، وهي مسؤولة عن حوالي 700 ألف حالة وفاة سنويًا، و يشكل حوالي 20 % من جميع الوفيات في الولايات المتحدة.

وأوضحت الصحيفة، تحدث الحالة عندما يعيق نوع من الضرر الذي يصيب نظام القلب والأوعية الدموية في الجسم قدرة القلب والشرايين على توزيع الدم الغني بالأكسجين عبر الجسم، وفي الوقت نفسه، يصاب 800 ألف شخص بسكتة دماغية كل عام، ويؤدي 185000 شخص إلى الوفاة.

تظهر السكتات الدماغية عندما يمنع انسداد الأوعية الدموية وصول الدم إلى الدماغ، حتى عندما ينجو الشخص، فإن الوقت الضئيل الذي يحرم فيه الدماغ من الأكسجين يكفي لإحداث ضرر دائم، توصي الدلائل الإرشادية الرسمية الحالية ببرامج غذائية مختلفة المرضى المعرضين أكثر لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

نظرت هذه التجارب في تأثير البرامج الغذائية على الوقاية من الوفاة وأحداث القلب والأوعية الدموية الرئيسية في المرضى المعرضين لخطر متزايد للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ما هو النظام الغذائي الأفضل؟

قامت صحيفة ديلى ميل بتقييم إيجابيات وسلبيات 7 حميات غذائية، بما في ذلك حمية الكيتو وآكلات اللحوم والنظام النباتي، تمت متابعة كل شخص في المتوسط لمدة 3 سنوات عبر 7 برامج غذائية.

وشملت هذه الحميات قليلة الدسم، ومتوسطية، وقليلة الدسم، ودهون معدلة، ومختلطة قليلة الدسم وقليلة الصوديوم، كما درسوا نظام أورنيش الغذائي، وهو نظام غذائي نباتي قليل الدهون والبروتين الحيواني والسكريات المكررة.

وجدت الدراسة، إن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، كان أفضل من الحد الأدنى من التدخل في منع الوفيات المبكرة بين أولئك المعرضين لخطر متوسط للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وجدوا 17 حالة وفاة، ونوبات قلبية غير مميتة لكل 1000 شخص على مدى 5 سنوات، وكان هناك 7 من كل 1000 شخص يعانون أيضًا من سكتة دماغية في هذا النظام الغذائي، كما أن البرامج منخفضة الدهون قللت بشكل كبير من خطر الوفاة.

بالمقارنة مع أولئك الذين لا يتبعون نظامًا غذائيًا، كان هناك 9 وفيات أقل لكل 1000 شخص، كان هناك أيضًا 7 أشخاص أقل من كل 1000 شخص يعانون من نوبة قلبية غير مميتة، لم تكن هناك فروق واضحة بين النظام الغذائي المتوسطي والأنظمة الغذائية قليلة الدسم للوفيات أو النوبات القلبية غير المميتة.

وقالت الصحيفة، إنه بالنسبة للمرضى المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كان هناك 36 حالة وفاة أقل لجميع الأسباب لكل 1000 و 39 حالة وفاة أقل بسبب القلب والأوعية الدموية لكل 1000 بين أولئك الذين اتبعوا البرنامج الغذائي للبحر الأبيض المتوسط على مدى 5 سنوات، كانت البرامج الغذائية الخمسة الأخرى بشكل عام ذات فائدة قليلة أو معدومة.