جيل بايدن قد تحضر تتويج الملك البريطاني تشارلز الثالث بدلاً عن زوجها

واشنطن - لايف ستايل
ذكرت صحيفة "التلغراف" أن السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن قد تحضر تتويج الملك البريطاني تشارلز الثالث بدلا عن زوجها.وفي أوائل مارس، ذكرت الصحف البريطانية أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للحفل غير مرجحة. وأشار مصدر مقرب من إدارة بايدن إلى سن الرئيس، الذي من المقرر بالفعل أن يزور إيرلندا في أبريل.
وقال المصدر: "السفر إلى الخارج يستهلك الكثير من طاقته. الموظفون يحاولون تقييده.. إنهم يفكرون في مسألة عبور المحيط الأطلسي مرتين على التوالي".
وفي الوقت نفسه، تسعى الولايات المتحدة إلى تجنب أي اتهام بالغطرسة وهي مستعدة لإرسال كبار الممثلين إلى التتويج، بما في ذلك السيدة الأولى جيل بايدن، حسبما كتبت الصحيفة.
ومن المقرر تتويج تشارلز الثالث وزوجته كاميلا في 6 مايو.
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