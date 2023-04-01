شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العلاجات المنزلية لتخفيف جفاف الفم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث جفاف الفم عندما لا تستطيع الغدد اللعابية في فمك إنتاج ما يكفي من اللعاب لإبقائه رطبًا، الأسباب الشائعة لجفاف الفم هي الآثار الجانبية لأدوية معينة ، أو المشكلات المتعلقة بالشيخوخة، أو العلاجات الإشعاعية للسرطان.

في بعض الحالات ، يمكن أن يؤدي المرض الذي يصيب القنوات اللعابية مباشرة إلى جفاف الفم، بعضها جفاف أو لزج في الفم ورائحة الفم الكريهة وجفاف أو التهاب الحلق، فيما يلي سبع علاجات منزلية يمكنك تجربتها لعلاج جفاف الفم وفقا لموقع " OnlyMyHealth"

اشرب ماء

يعتبر شرب الماء من أسهل الطرق لتخفيف جفاف الفم الناتج عن الجفاف، وفقًا للدراسات ، قد يساهم الجفاف في جفاف الفم، يمكن أن تساعد زيادة استهلاك المياه في علاج الجفاف المعتدل، لا يزال شرب الماء يساعد في التخلص من الجراثيم في فمك حتى يعود تدفق اللعاب إلى طبيعته ، على الرغم من أن الجفاف ليس دائمًا سبب جفاف الفم.

امضغ علكة خالية من السكر

نصحت جمعية طب الأسنان الأمريكية بمضغ العلكة بدون سكر، حوالي خمسة عشر دقيقة من مضغ العلكة تزيل البلاك وجزيئات الطعام من الفم وتزيد من إفراز اللعاب، تأكد من تناول علكة خالية من السكر تزيد من إفراز اللعاب ، ويفضل أن يقترح طبيب أسنانك ذلك.

تمتص الحلوى الخالية من السكر

قد يساعد امتصاص الطعام الخالي من السكر في علاج جفاف الفم لفترة قصيرة، يغطي هذا عناصر مثل المستحلبات وحبوب السعال والحلويات الأخرى. وفقا لدراسة نشرت في مجلة العلوم والبحوث الصيدلانية ، ينصح بشدة الحلويات الخالية من السكر لجميع المرضى الذين يعانون من مشاكل في الفم ، وخاصة لمن يعانون من جفاف الفم والعطش.

اشطف الفم بغسول الفم الخالي من الكحول

يعد الكحول مكونًا شائعًا في منتجات غسول الفم ، وقد يكون كاشطًا ويؤثر على الرطوبة في فمك، لترطيب الفم دون إيذائه أو تجفيفه عن غير قصد ، استخدم غسول فم جاف وخالي من الكحول. شجعت غسولات الفم المحتوية على الإكسيليتول على إنتاج اللعاب وقد توفر راحة مؤقتة من جفاف الفم ، وفقًا لمراجعة دراسة عام 2015 .

استخدم المرطب

يمكن أن يساعد المرطب لإضافة البلل إلى الغرفة لأن استنشاق الهواء الجاف يمكن أن يسبب جفاف الفم بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي استنشاق هذا الهواء إلى تقليل الأعراض ، خاصة أثناء نومك، ببساطة عن طريق زيادة البلل في محيطك ، فإن خلق الرطوبة قد يساعد في جفاف الفم، وفقًا لأحد الأبحاث ، يمكن أن يقلل الترطيب بشكل ملموس من علامات جفاف الفم. قد يخفف المبخر الذي يعمل ليلاً الألم ويعزز الراحة.

الإقلاع عن التدخين

هناك طريقة أخرى لتهدئة أعراض جفاف الفم وهي الإقلاع عن التدخين والكحول، وفقًا لدراسة ، فإن تناول الكحول الحاد والمزمن يؤثر بشدة على الإحساس بالفم ، مثل العطش وجفاف الفم. يؤثر التدخين والكحول على فمك وجوانب أخرى من جسمك. لذلك ، من الضروري الإقلاع عن التدخين والكحول.

تنفس من خلال الأنف وليس من فمك

لتجنب تفاقم أعراض جفاف الفم ، يجب تجنب التنفس من خلال فمك. يمكن أن يؤدي التنفس من الفم إلى تفاقم أعراض جفاف الفم ، مما يتسبب في العديد من المشكلات الصحية الأخرى.