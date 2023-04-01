شكرا لقرائتكم خبر عن الفاصوليا والسبانخ يساعدان على تنظيم مستويات السكر في الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرضى السكر ينبغى عليهم اتباع نمط حياة صحى، ووفقا لما نشره موقع بيزنس إنسايدر فإن ارتفاع مستويات السكر في الدم ، يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية ويؤدي في النهاية إلى ارتفاع ضغط الدم وتلف الأعصاب إذا تُرك دون علاج.وإن التحكم في النظام الغذائي أمر بالغ الأهمية لإدارة مرض السكري لأنه يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم لمنع المضاعفات.

وفي ذات السياق أوصت جوسلين كرم، مديرة قسم الغدد الصماء، بتناول الكربوهيدرات الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات، حيث ثبت أن الألياف تحسن مستويات الجلوكوز في الدم عن طريق منع ارتفاع الجلوكوز بعد الوجبات ،وتجنب المشروبات المحلاة مثل الصودا والعصير، وزيادة استهلاك البروتينات الخالية من الدهون.



6 اطعمة تساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم ​1.الفاصولياقالت داليا جوميز، المتحدثة باسم جمعية رعاية مرضى السكري وأخصائيي التعليم، ان الفاصوليا تحتوي على مكونين" الألياف والبروتين"، ويهضم الجسم الألياف والبروتين بشكل أبطأ، ما يقلل من خطر ارتفاع نسبة السكر في الدم.





2.الخضار الورقية الداكنة

تحتوي الخضراوات الورقية الداكنة مثل السبانخ واللفت على فيتامين (سي) ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تقلل الالتهاب.وتقول جوميز إن هذه الخضار منخفضة أيضا في السعرات الحرارية والكربوهيدرات، ما يجعلها خيارا جيدا للتحكم في مستويات السكر في الدم والوزن.وتشمل الخضراوات الورقية الداكنة لمرضى السكري السبانخ والكرنب.





3.الأسماك الدهنيةالأسماك الدهنية غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي نوع من الدهون غير المشبعة التي يمكنها تحسين صحة القلب وتقليل الالتهاب، فضلا عن أن السمك أيضا مصدر غني بالبروتين. كما اكدت الدراسات ان الأسماك تعزز من معدلات السكر في الدم .





4.الفاكهةالفواكه غنية بالسكر الطبيعي والكربوهيدرات، ولهذا هناك اعتقاد خاطئ بأنه يجب على مرضى السكري تجنبها. ومع ذلك، فإن محتواها العالي من الفيتامينات والمعادن .وإذا كنت مصابا بداء السكري، فمن المهم أن تحسب الكربوهيدرات الموجودة في الفاكهة كجزء من خطة الوجبة الشاملة. 5.المكسراتالمكسرات "عين الجمل واللوز والبندق والفستق "مصدر جيد للدهون الصحية والمغنيسيوم والألياف. وبعض المكسرات والبذور، مثل الجوز وبذور الكتان، غنية أيضا بأحماض أوميجا 3 الدهنية.