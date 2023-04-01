شكرا لقرائتكم خبر عن الرياضة والنظام الغذائي السليم يقللان من خطر الإصابة بالزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ممارسة الرياضة بشكل يومي، بجانب اتباع نظام غذائي سليم، يؤديان إلى الحفاظ على الصحة العامة وخاصة صحة المخ، وتنشيط الذاكرة ، والاستمرار فى ذلك يساعد في الحد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، وذلك وفقا لما نشره موقع ساينس ألرت.

ومن جانبها قالت الدكتورة لي هيوي تساي بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا للتعلم والذاكرة، طبيبة الأعصاب، إن مفاتيح الحفاظ على صحة المخ والذاكرة يجب علينا جميعا لأن نعلمها.

ونصحت طبيبة الأعصاب الأشخاص بممارسة الرياضة والنشاط الاجتماعي والفكري والحفاظ على نظام غذائي صحي، هي أمور مهمة لتطبيقها في حياتنا، الأصعب هو الحفاظ على تلك العادات.

ونظر الباحثون في الدراسة في العديد من العوامل نفسها التي أشارت إليها تساي من اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة بانتظام، والاتصال الاجتماعي المنتظم، والأنشطة المعرفية، والامتناع عن التدخين والكحول.