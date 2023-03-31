شكرا لقرائتكم خبر عن هل تستيقظ كثيرا في الليل؟ اعرف الأسباب وازاى تتجنبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تستيقظ كثيرا في الليل أثناء النوم؟..هناك الكثير من الأسباب المؤدية للإصابة بهذا الأمر، ويجب التعرف عليها للعلاج وحل المشكلة، وذلك وفقا لموقع “HEALTHLINE”.

أسباب الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل

- غرفة النوم لها تأثير سلبي عليك:

فقد تكون من ضمن الأسباب المؤدية للإصابة والتعرض للاستيقاظ كثيرا خلال النوم، وللحصول على قسط جيد من النوم عليك النوم في غرفة مظلمة، وهادئة، فهذا الأمر يساعد على النوم بشكل هادئ.

لأنه قد يتسبب في إصابتك بتأثيرات عديدة على جودة النوم مع التقدم في العمر، ويجعلك غير قادر على النوم الجيد.

-لا تتناول الطعام قبل النوم:

فهذا الأمر يتسبب في تعرضك للكثير من التأثيرات السلبية، وتعرضك لعدم القدرة على النوم بشكل جيد وطبيعي، ولذا ابتعد قدر الإمكان عن تناول الدهون والأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، لأنها قد تعرضك لعسر الهضم.

- تناولك لبعض الأدوية :

قد يكون السبب في الإصابة والتعرض لعدم القدرة علي النوم، فتناول أدوية الحساسية ،والخاصة بعلاج أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، قد تكون من أسباب الإصابة بعم القدرة علي النوم.

-الاكتئاب:

له قدرة كبيرة علي عدم الحصول علي النوم الجيد بشكل طبيعي، ويتسبب في الإصابة بالأرق، والاتسيقاظ المتكرر أثناء الليل.