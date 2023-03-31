شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: التدخين يجعلك عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تدخن السجائر، فأنت أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة 30٪ إلى 40٪ مقارنة بالأشخاص الذين لا يدخنون، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، وكلما زاد عدد السجائر التي تدخنها ، زادت مخاطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري.

كيف ذلك؟ بالنسبة للمبتدئين ، فإن المواد الكيميائية الموجودة في السجائر تدمر خلايا الجسم وتعوق وظيفتها الطبيعية ، مما يسبب التهابًا في جميع أنحاء الجسم ، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء (FDA)، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مرض السكري بالفعل ، يمكن أن يؤدي التدخين إلى تفاقم الحالة. إليك سبب قول الخبراء إن الاثنين لا يختلطان حقًا وكيف يساعد الإقلاع عن التدخين وفقا لما نشره موقع healthcentral





يؤدي التدخين إلى زيادة عوامل الخطر المتعددةوفقًا لتقرير صادر عن الجراح العام الأمريكي ، هناك طرق أخرى يمكن أن يزيد بها التدخين من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، إلى جانب ارتفاع الالتهاب. يغير النيكوتين الموجود في السجائر والسيجار الخلايا بحيث لا تستجيب للأنسولين ، وهو مادة في الجسم تساعد سكر الدم على دخول الخلايا. نتيجة لذلك ، يؤدي هذا إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم .

كما أن الأشخاص الذين يدخنون يكونون أكثر عرضة للإصابة بدهون البطن ، مما يزيد أيضًا من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري - حتى لو لم يكونوا يعانون من زيادة الوزن.

يؤثر التدخين سلبًا على علاج مرض السكريأحد الآثار الضارة لزيادة الالتهاب في الجسم بسبب التدخين هو أنه قد يجعل الأنسولين - وهو دواء مطلوب غالبًا لعلاج مرض السكري من النوع 2 - أقل فعالية. يقول ستانيسلاو كليك ، المدير الطبي لرعاية مرضى السكري في مستشفى NYU Langone Hospital-Long Island في مينولا ، نيويورك: "يميل الأشخاص المصابون بداء السكري الذين يستمرون في التدخين إلى الحصول على قيم جلوكوز أعلى من أولئك الذين يعانون من مرض السكري غير المدخنين" . كلما ارتفعت قيم الجلوكوز لديك ، كلما احتجت إلى المزيد من الأنسولين لتنظيمها. هذا يمكن أن يجعل إدارة مرض السكري من النوع 2 أكثر صعوبة ، كما تقول إدارة الغذاء والدواء.

يزيد التدخين من المخاطر الصحية لمرض السكري"إذا كنت مصابًا بمرض السكري وتدخن ، فمن المرجح أن تعاني من مشاكل صحية خطيرة من مرض السكري ، بما في ذلك أمراض القلب وأمراض الكلى" ، كما تقول Brenna VanFrank ، طبيبة كبيرة في مكتب CDC حول التدخين والصحة، يمكن أن يؤدي التدخين أيضًا إلى إعاقة تدفق الدم في الساقين والقدمين - وهي مشكلة تتعلق بالفعل بمرض السكري - مما قد يؤدي إلى حدوث عدوى وتقرحات وبتر محتمل. ويضيف الدكتور فان فرانك أن أحد المخاطر الصحية الأخرى هو اعتلال الشبكية (مرض يصيب العين يمكن أن يسبب العمى) والاعتلال العصبي المحيطي (تلف الأعصاب في الذراعين والساقين مما يسبب الخدر والألم والضعف