شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أعشاب طبية يمكن أن تساعد فى إدارة مرض السكرى النوع 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

مرض السكري من النوع 2 يحدث عندما لاينتج الجسم كمية كافية من الأنسولين أو عندما يكون غير قادر على استخدام الكمية المطلوبة من الأنسولين.

ما هو الأنسولين وكيف يؤثر إنتاجه على نسبة السكر في الدم أو مستويات الجلوكوز في الدم؟ وفقا لموقع "healthline" ينتج البنكرياس الأنسولين الذي يساعد الجسم على تحويل الجلوكوز الذي يحصل عليه الجسم من الطعام الذي نتناوله إلى طاقة خلوية، يتم تناول هذا من قبل الخلايا من مجرى الدم. ومع ذلك ، عندما يكون هناك نقص في الأنسولين في الجسم ، يمكن أن تتوقف العملية الكاملة ، مما يؤدي إلى تراكم الجلوكوز المفرط في الدم، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم ومرض السكري في نهاية المطاف.

هناك نوعان مختلفان من مرض السكري - النوع الأول والسكري من النوع الثاني، سنناقش كيف يمكن أن تساعد إضافة أعشاب بسيطة في روتينك اليومي في إدارة أعراض مرض السكري من النوع 2.





التعب الشديد

العطش الشديد

الجوع المفرط

تغير في لون البشرة

رؤية ضبابية

قضايا السمع

كثرة التبول

فقدان الوزن غير المبرر

شفاء بطيء

التهابات القدم

أعراض خروج مرض السكري عن السيطرة

إدارة مرض السكري: أعشاب يمكن أن تساعدإليك 4 أعشاب طبية يمكنك إضافتها إلى روتينك اليومي للحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة. ومع ذلك ، نقترح أيضًا أن تستمر في فحص المستوى واستشارة الطبيب على الفور إذا استمرت الأعراض المذكورة أعلاه لأسابيع.

القرفةيمكن أن تساعد هذه العشبة الايورفيدا المدهشة الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم. يمكن أن يقلل بشكل فعال من ارتفاع السكر في الدم ويزيد من حساسية الجسم للأنسولين.





المردقوشعشب الأيورفيدا المدهش الآخر لإدارة مرض السكري من النوع 2 هو الأوريجانو، يحفز البنكرياس على إنتاج المزيد من الأنسولين وبالتالي يخفض مستويات السكر في الدم. كما أنه يساعد في إدارة الرغبة الشديدة في تناول السكر.

الصبار

الصبار عشب آخر لخفض مرض السكري من النوع 2. يمكن لمستخلص هذا النبات أن يحسن حساسية الأنسولين ويخفض مستويات HbA1C لدى الأفراد الذين يعانون من أعراض ما قبل السكري.