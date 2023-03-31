شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون يربطون بين سوء صحة الأمعاء والتصلب المتعدد.. تعرف على كيفية الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف قسم طب الأعصاب في كلية الطب روتجرز روبرت وود جونسون ارتباطًا غير معروف سابقًا بين الكائنات المجهرية في الجهاز الهضمي ، والمعروفة باسم ميكروبيوم الأمعاء ، والتصلب المتعدد (MS).

مرض التصلب العصبي المتعدد هو مرض تنكسي يهاجم فيه الجهاز المناعي للجسم أغطية الأعصاب في الدماغ والحبل الشوكي والعينين.

تدعم دراستهم المنشورة في مجلة " Frontiers" على الفئران المعدلة وراثيًا والأشخاص الفرضية القائلة بأن التغييرات الغذائية مثل زيادة الألياف قد تقلل من تقدم مرض التصلب العصبي المتعدد، فهم يعملون بالفعل على تقييم تأثير العلاجات الغذائية على مرضى التصلب المتعدد.

قال كبير مؤلفي الدراسة المنشورة إن عادات الأكل غير الصحية، بما في ذلك الاستهلاك المنخفض الألياف والدهون، ساهمت في الارتفاع السريع في التصلب المتعدد.

استخدمت دراسة روتجرز، الفئران المعدلة بجينات مرتبطة بمرض التصلب العصبي المتعدد لاستكشاف الصلة بين التشوهات في نباتات الأمعاء ومرض شبيه بالتصلب المتعدد.

لاحظ الباحثون زيادة في حركة العدلات أو الخلايا الالتهابية إلى القولون وإنتاج البروتين المضاد للميكروبات حيث نمت هذه الفئران وطوّرت مرض التهاب الأمعاء المسمى التهاب القولون

وفقًا للنتائج ، قد تكون مستويات التهاب القولون في البراز تشخيصًا حساسًا للكشف عن التغيرات الضارة في بكتيريا الأمعاء لدى مرضى التصلب المتعدد، و كان واضحًا أيضًا في الأبحاث أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف قد يساعد في مكافحة التصلب المتعدد.

يساعد اتباع نظام غذائي غني بالخضروات والفواكه والبقوليات والأسماك الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية (زيوت السمك) على إعادة التوازن إلى فلورا الأمعاء ويحفز مسارات التمثيل الغذائي المضادة للالتهابات، لا عجب أن يهتم العلماء بشكل متزايد بكيفية تأثير نظام غذائي جيد ومتوازن على بكتيريا الأمعاء بطريقة تتصدى للالتهاب الموجود في مرض التصلب العصبي المتعدد ، وربما تحمي أيضًا من المرض.

كيف يمكن أن يبدو النظام الغذائي الداعم للميكروبيوم الصديق لمرض التصلب العصبي المتعدد؟ أضف البقوليات إلى نظامك الغذائي:

تحتوي الفاصوليا والبازلاء والعدس على نسبة عالية من الايسوفلافون ، والتي ثبت أنها تغير تكوين ميكروبيوم الأمعاء لتقليل الالتهاب.

قلل من استهلاك اللحوم:

وفقًا لبحث نُشر في الطب الحيوي، تسبب زيادة استهلاك اللحوم الحمراء والبيضاء (ولكن ليس المأكولات البحرية) في حدوث اختلالات بكتيرية في الأمعاء ، والتي ارتبطت بزيادة حالات الإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد وشدة المرض.