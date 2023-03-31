لهضم أفضل ورشاقتك في رمضان .. 9 قواعد صحية انتبهي إليها

بيروت - نادين محمد - يعد رمضان فرصة ليبدأ الكثير منا في وقف الكثير من العادات السيئة التي بدأت تؤثر سلبا على صحتنا، فغالبًا ما يفطر الكثير منا بتناول أطباق وأطعمة دسمة وبعض الحلويات والكثير من الأطعمة المقلية، مما يؤدي إلى الإصابة بالدهون الثلاثية والكوليسترول بجانب زيادة الوزن في كثير من الأحيان، إلا أن ما نحتاجه هو نظام غذائي متوازن. إليك مجموعة من القواعد الغذائية الصحية في شهر رمضان.

1- بدء الإفطار بالتمر

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فوائد التمر في رمضان كثيرة ابدئي به ثم يمكن إدخال الحساء والسلطات في خطة النظام الغذائي، مع الابتعاد عن تناول الأطعمة المقلية قدر الإمكان، واستبدال الخَبز أو الشواء بالقلي.

2- ابتعدي عن الحلويات

يجب تجنب تناول الحلويات يومياً خلال شهر رمضان، فهي تزيد من شعورك بالجوع بعد ساعات قليلة من بدء صيامك. بل يجب تناول الفواكه الصحية بين الإفطار والسحور بمعدل ثمرة واحدة يومياً.

3- يجب عدم إهمال تناول الحساء

يجب بدء إفطارك بتناول الحساء، ويعد أفضل أنواع الحساء هو حساء الخضروات أو العدس، فهما من أنواع الشوربات الصحية.

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4- اختيار المقبلات الغنية بالخضروات

يجب اختيار المقبلات الغنية بالخضروات مثل السلطة الخضراء والتبولة دون إضافة ملح.

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5- طعامك بدون إفراط

يجب الإكثار من تناول البروتينات، يفضل أن تكون الموائد الرمضانية طبقًا رئيسيًا واحدًا، حيث يؤدي تنوع الطعام والشراب عمومًا إلى الإفراط في الأكل.

يجب أن يشتمل طعام الإفطار على الكربوهيدرات مثل الأرز والمعكرونة والخبز، وما إلى ذلك والبروتين الموجود في اللحوم الحمراء أو الدجاج أو السمك.

6- تأخير السحور

الصورة من موقع freepik

تأخير السحور إلى 30 أو 40 دقيقة قبل الفجر يساعد في كبح الجوع المبكر، ويجب اختيار وجبة سحور صحية.

7- كمية كافية من الماء

يمكنك تناول كمية كافية من الماء بمعدل كأسين أثناء الإفطار، 4 كؤوس ما بين الإفطار حتى النوم، وكأسان آخران خلال السحور.

تجنب المشروبات المنكهة بالفواكه والمشروبات الغازية والكافيين، كل ذلك يجعلك أكثر عطشًا.

8- أوقات نوم ثابتة

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يجب الحفاظ على نمط نوم ثابت والذهاب للنوم والاستيقاظ في أوقات محددة، ومحاولة أخذ قيلولة خلال النهار لتجديد نشاطك طوال اليوم.

9- ممارسة الرياضة

يمكنك أيضًا ممارسة الرياضة قبل الإفطار مباشرة. بهذه الطريقة، يمكنك تجديد طاقتك على الفور، وتعتبر ممارسة الرياضة في الوقت المناسب أمرًا مهمًا خلال شهر رمضان.

إذا كنت معتادة على التمرن على معدة فارغة، يمكنك أيضًا ممارسة الرياضة قبل الإفطار مباشرة. بهذه الطريقة، يمكنك تجديد طاقتك على الفور بعد ذلك.

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المصدر :موقع skillshare