بيروت - نادين محمد - الموز من الفواكه المحببة للكبار والصغار. فإلى مذاقها اللذيذ تمتاز بمنافع جمة، يجمع الأطباء على ضرورة تناولها يومياً، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، لاحتوائها على عناصر غذائية مهمة، كالبوتاسيوم، المغنسيوم، فيتامين B و C، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

فوائد الموز في رمضان

الصورة عن موقع Freepik



• يمنح الموز الجسم الطاقة والنشاط، لاحتوائه على السكر الطبيعي ومضادات الأكسدة، فهمو من ضمن أطعمة تمنحك الطاقة وتقلل الشعور بالتعب أثناء الصيام.

• يعالج الموز الاضطرابات المعوية التي غالباً ما يعاني منها الصائمون في الشهر الفضيل، من بينها الإمساك، إذ يحتوي الموز على نسب وفيرة من الألياف التي تلين جدار الأمعاء وتسهل حركتها على مدار اليوم الرمضاني.

• يحتوي على مادة تريبتوفان Tryptophan، وهي من الأحماض الأمينية تعمل على تحسين المزاج والشعور بالراحة والاسترخاء.

• من فوائد الموز للصيام تخليص الجسم من السموم، خاصة منها آثار التدخين، وذلك لاحتوائه على نسب عالية من البوتاسيوم، المغنسيوم، فيتامين B12 أو ما يعرف بالكوبالامين Cobalamin وفيتامين B6، أي البيريدوكسين Pyridoxine.

• يحتوي الموز على نسب مرتفعة من الحديد، ما يقي من الإصابة بفقر الدم أو الأنيميا لقدرته على زيادة إنتاج معدلات الهيموجلوبين Haemoglobin في الدم.

• ما يجهله الكثير عن فوائد الموز للصيام أنه يخفف الشعور بالعطش والجوع لساعات طويلة، لاحتوائه على البوتاسيوم والألياف. فالصائم يشعر بالعطش نتيجة عدم التوازن بين نسب الصوديوم والبوتاسيوم في الجسم، والموز يساعد الجسم في الاحتفاظ بنسب عالية من المياه، إذ تحتوي موزة واحدة بحجم متوسط على 400 ملغم من البوتاسيوم، وهذه النسبة تساعد الجسم على الاحتفاظ بأكبر كمية من المياه.

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• الموز من الأطعمة المناسبة لمرضى التهاب المفاصل والنقرس فهو يمدهم بالحديد وفيتامين B6، وبالتالي يساعدهم على الصيام.

• الموز من الأطعمة التي تناسب مرضى السكري ومرضى الكوليسترول ومرضى ارتفاع ضغط الدم وبالتالي فهو مناسب لهم في رمضان.

• الموز من الأطعمة المناسبة لمرضى الأنيميا ومرضى التهاب المفاصل والنقرس فهو يمدهم بالحديد وبالتالي يساعدهم على الصيام.

• الموز من الأطعمة التي تناسب مرضى السكري ومرضى الكوليسترول ومرضى ارتفاع ضغط الدم وبالتالي فهو مناسب لهم في رمضان.

• الموز من الأطعمة المفيدة لمرضى التهاب المفاصل والنقرس، يزودهم بنسبة عالية من الحديد، ما يساعدهم على الصيام.

• ينظم ضربات القلب، لغناه بالبوتاسيوم الذي يساعد بدوره على تقوية أعصاب الجسم.

• الموز غني بمضادات الأكسدة، ما يساهم في التقليل من فرص الإصابة بمرض السرطان.

طرق تناول الموز في رمضان

الصورة عن موقع Freepik



للحصول على فوائد الموز للصيام، يمكن تناوله بطرق مختلفة بعد وجبة الإفطار أو في السحور، كأن:

• يتم استبداله بأحد أصناف الحلويات.

• إضافته إلى أطباق الحليوات الرمضانية.

• كذلك، يمكن مزج ثمرتين من الموز مع كوب من الحليب المنزوع الدسم وتناوله كمشروب في وجبة السحور.

وصفة أخرى يمكن إعدادها من الموز لوجبة السحور أو بعد الإفطار في رمضان ...

تهرس ثمرة ناضجة من الموز في الخلاط الكهربائي، ثم تمزج مع ½ كوب من حليب اللوز، ملعقة كبيرة من الشوفان، ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني، ملعقة من بروتين اللبن، ملعقة كبيرة من العسل و4 ثمرات من التمر. يتم تناول هذا المشروب بعد تزيينه بالمكسرات.

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