شكرا لقرائتكم خبر عن للحوامل الجدد.. اعرفى إزاى تتخلصى من الغازات والانتفاخ أثناء الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الغازات هو شكوى شائعة بين الأمهات الحوامل، يمكن أن تساهم مجموعة من التغيرات الهرمونية والفسيولوجية المرتبطة بالحمل في هذه الزيادة المزعجة في الغازات والانتفاخ، لا يمكن علاجه ، لكن قد تساعد بعض الاستراتيجيات في تحسين الشعور بعدم الراحة، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

هناك ثلاثة عوامل رئيسية تسبب زيادة غازات الأمعاء والانتفاخ أثناء الحمل:التغيرات الهرمونية:

يجلب الحمل زيادة في هرمون البروجسترون من بين أمور أخرى ، يسبب البروجسترون استرخاء الجهاز الهضمي، موتيلين ، وهو هرمون أقل شهرة يحفز الهضم ، يكون أقل أثناء الحمل، تؤدي هذه الاختلافات الهرمونية إلى تحرك الطعام بشكل أبطأ عبر الجهاز الهضمي ،كلما تحرك الطعام بشكل أبطأ ، زاد إنتاج الغاز.

نمو الرحم:

مع نمو الرحم ، يزيد الضغط على الأمعاء، هذا يجعل الغازات تشعر بعدم الراحة ويجعل من الصعب أحيانًا مرور الغاز إلى المستقيم.

التغييرات في النظام الغذائي:

قد تؤدي الرغبة الشديدة في تناول الطعام والنفور أثناء الحمل إلى تناول المزيد من الأطعمة المنتجة للغازات عن غير قصد.

لا يقتصر الأمر على الحمل ، فقد يكون سبب زيادة الغازات هو ابتلاع الهواء، يمكن أن ينتج الهواء المبتلع عن عدم مضغ الطعام بشكل صحيح ، وتناول الطعام بسرعة كبيرة ، ومضغ العلكة ، وشرب المشروبات الغازية.

كيفية الحصول على راحة فورية من الغازات أثناء الحمل

على الرغم من أن تمرير الغاز من خلال التجشؤ أو انتفاخ البطن سيؤدي بلا شك إلى بعض الراحة ، إلا أنه لا يوجد علاج فوري للغازات المعوية ، يمكن أن تساعد بعض الأشياء في تحريك الغاز بشكل أسرع نحو مخرجه النهائي (انتفاخ البطن) وإحداث الراحة في وقت أقرب.

ما هي أفضل الأوضاع للمساعدة في تخفيف غازات الحمل؟

لا يوجد موقف سيحل هذا الشعور بالغازات تمامًا ، لكن الاستلقاء على جانبك الأيسر قد يساعدك، يساعد هذا في إزالة بعض الضغط من الرحم بعيدًا عن الجهاز الهضمين قد يساعد أيضًا الجلوس في وضع مستقيم والميل قليلاً إلى الأمام،يُعتقد أن هذا يؤدي إلى شد عضلات البطن وتسهيل انتقال الغازات عبر الأمعاء.

متى تختفي غازات الحمل؟

عادة ما تكون الغازات أثناء الحمل مشكلة مستمرة حتى ولادة الطفل، بعد الولادة ، عندما يتقلص الرحم ، يقل الضغط على الأمعاء ويقلل من حركة الغاز عبر الجهاز الهضمي، تتحرك عمليات الجهاز الهضمي أيضًا بوتيرة أكثر كفاءة بمجرد عودة الهرمونات إلى طبيعتها، تجد بعض النساء ارتياحًا طفيفًا في الثلث الثالث من الحمل ، ويرجع ذلك على الأرجح إلى تناول وجبات أصغر وأكثر تكرارًا.