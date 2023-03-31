شكرا لقرائتكم خبر عن النوم غير المنتظم مرتبط بارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة أسترالية جديدة أن الأشخاص الذين يعانون من أنماط نوم غير منتظمة قد يواجهون احتمالات أعلى بكثير لارتفاع ضغط الدم من أولئك الذين يلتزمون بجدول زمنى للنوم، حتى عندما يحصلون على القدر الموصى به من النوم كل ليلة، بحسب موقع "Health".

ووجدت الدراسة، التي نُشرت في مجلة ارتفاع ضغط الدم، أن الأشخاص الذين ينامون في عطلة نهاية الأسبوع أو يغيرون أوقات نومهم واستيقاظهم طوال الأسبوع كانوا أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، من أولئك الذين لديهم روتين نوم أكثر اتساقًا.وتوصي جمعية القلب الأمريكية البالغين بالحصول على سبع إلى تسع ساعات من النوم ليلاً لتعزيز صحة القلب والدماغ.

وتستند التوصية إلى بحث سابق وجد أن الأشخاص الذين ينامون أقل من ست ساعات في الليلة في المتوسط يواجهون مخاطر أعلى بكثير للإصابة بارتفاع ضغط الدم والسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة.

وبالمثل ، فإن أولئك الذين ينامون كثيرًا - أكثر من تسع ساعات في المتوسط في الليلة - يواجهون مخاطر أعلى فيما يتعلق بارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع 2 والموت.

لاحظ مؤلفو الدراسة الجديدة أن الأبحاث السابقة التي تدرس الروابط بين مدة النوم والتباين الليلي في مواعيد النوم وارتفاع ضغط الدم قد اعتمدت على البيانات التي تم الإبلاغ عنها خلال أسابيع قليلة فقط.

في الدراسة الجديدة ، نظر الباحثون في أنماط النوم على مدى تسعة أشهر لـ 12287 بالغًا يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو لا يعانون منه من 20 دولة.

كان المشاركون في الغالب من الرجال في منتصف العمر الذين يعانون من زيادة الوزن. تم جمع البيانات من يوليو 2020 إلى مارس 2021 وشمل التحليل متوسط 181 ليلة من بيانات النوم و 29 قراءة لضغط الدم لكل مشارك.

حددت الدراسة ارتفاع ضغط الدم كقراءة انقباضية (الرقم العلوي) 140 ملم زئبقي أو أعلى أو قراءة انبساطية (الرقم السفلي) 90 ملم زئبق أو أعلى. (تعرف كل من AHA والكلية الأمريكية لأمراض القلب ارتفاع ضغط الدم على أنه ضغط انقباضي يبلغ 130 أو أعلى أو ضغط انبساطي 80 أو أعلى يظل مرتفعًا بمرور الوقت.)

قال إيكرت: "هذا مستوى متواضع نسبيًا من تقلبات توقيت النوم ، بالنظر إلى أن الناس غالبًا ما يظلون مستيقظين في وقت متأخر من عطلة نهاية الأسبوع".

ارتبط النوم المتأخر أيضًا بارتفاع احتمالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم ، ولكن بدرجة أقل من عدم النوم في الوقت المحدد. ارتبط الاستيقاظ بعد 43 دقيقة بزيادة قدرها 9٪.