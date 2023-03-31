شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتروح الجيم وبتلعب رياضة فى رمضان.. اعرف نصائح خبراء الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قد يعانى البعض من صعوبة ممارسة الرياضة والحفاظ علي النظام الغذائي الصحي، خلال صيامهم طوال شهر رمضان، وذلك وفقا لما نشره موقع صحيفة الاندبندنت.

وأوصي الخبراء الاشخاص الذين يريدون ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان، وبعد صيام استغرق اكثر من 13 ساعة تم فيه فقدان الجسم الي كميات كبيرة من السوائل ، بعدة نصائح .

نصائح للحفاظ علي جسمك :

1.اشرب المياه بكثرة بعد الفطار

إن شرب أكبر قدر ممكن من الماء بين الإفطار والسحور يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالجفاف أثناء النهار .



2. ايجاد وقت لممارسة الرياضة ومن جانبها نصحت المدربة الرياضية صاني ساليك بوضع حوالي أربعة أكواب كبيرة من الماء قبل الفجر مباشرة، للتأكد من أنك قد شربت الماء الكافي لليوم التالي.2. ايجاد وقت لممارسة الرياضة

يختلف الصيام من شخص لآخر، لذا فالأمر كله يتعلق بإيجاد وقت التمرين الأفضل لك.وتقول المدربة ساليك: "أنا شخصيا أتدرب في المساء، بعد عدة ساعات من إفطاري، لأن ذلك يعني أنه يمكنني شرب الماء وعدم القلق بشأن الجفاف".

وتقول سعاد غريب، صاحبة خدمة التدريب الشخصي للسيدات فقط، إن القيام بتمارينها الرياضية في وقت مبكر من اليوم يساعدها على الشعور بالنشاط خلال ساعات الظهيرة الصعبة، عندما يبدأ الجوع والإرهاق.

3.انضم إلى صالة ألعاب رياضية تعمل على مدار 24 ساعة

تقول ساليك: "تغلق معظم الصالات الرياضية في الساعة 10 مساء، ولكن إذا انضممت إلى صالة رياضية تعمل على مدار 24 ساعة في شهر رمضان، فهذا يمنحك المرونة لممارسة الرياضة بعد الإفطار أو بين الصلاة، ويمكنك ممارسة الرياضة في المنزل بالطبع".

4.جرب تمارين القوة

اذا كنت تمارس تمارين القوة فيجب عليك ان تمارسها بشكل اقل خلال رمضان .

5.تناول وجبة سحور مشبعة

تنصح المدربة ساليك بتناول الكثير من الشوفان والمكسرات مع التمر والموز، لأن هذا سيمنحك طاقة طوال اليوم .

6.تمرن حتى لو كانت لمدة 10 دقائق فقط في اليوم

إذا لم تكن لديك الطاقة للقيام بالتمرين لمدة 45 دقيقة، فما عليك سوى التفكير في أي نشاط لطيف يمكنك القيام به.حاول ممارسة التدريبات السهلة حتي لا تشعر بالتعب

وتقول نازيا خاتون، مدربة أن الجلوس طوال اليوم أو النوم يمكن أن يجعلك تشعر بمزيد من الإرهاق والتعب.