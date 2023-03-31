شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات تحذيرية لسرطان المبيض أبرزها الانتفاخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسمى نمو الخلايا الذي يتطور في المبايض بسرطان المبيض، يمكن للخلايا أن تخترق الأنسجة البيولوجية السليمة وتطمسها وتتكاثر بسرعة، يوجد مبيضان في الجهاز التناسلي الأنثوي، أحدهما على جانبي الرحم، يتم إنتاج هرمونات البروجسترون والإستروجين أيضًا في المبايض، والتي يبلغ حجم كل منها تقريبًا حجم اللوز، ومن الصعب اكتشاف مرض سرطان المبيض في مراحله المبكرة، ومع ذلك، فإن إدراك علامات الإنذار المبكر يمكن أن تساعد في تثبيت عملية العلاج وقد تزيد من مخاطر العلاج والتعافي بشكل أفضل، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

العلامات التحذيرية لسرطان المبيض يجب الانتباه لها:1. الإمساك

يمكن أن تؤدي المشكلات المتعلقة بصحة القناة الهضمية إلى مشاكل صحية أخرى مثل التوتر والقلق والقولون العصبي وحتى سرطان المبيض، يعتبر الإمساك أحد الأعراض الشائعة لسرطان المبيض فيما يتعلق بصحة الأمعاء، احترس مما إذا كان الإمساك مستمرًا حتى بعد التدخلات مثل تغيير نمط الحياة والأدوية.

2. الألم المستمر

يمكن الإشارة إلى وجود مشكلة من خلال ألم أسفل الظهر يستمر لمدة أسبوع إلى ثلاثة أسابيع أو بسبب الضغط المستمر في البطن والحوض، إذا تحسن الألم مع انخفاض التوتر ، فمن المحتمل أن تكون أعراضك مرتبطة بالتوتر، إذا قمت بتعديل طعامك وزوال الألم ، فمن المحتمل أن تكون مشكلتك متعلقة بالجهاز الهضمي.

3. الانتفاخ

تعاني معظم النساء من الانتفاخ ، وهو شعور مقلق بالامتلاء المفرط الانتفاخ شائع ، خاصةً في وقت قريب من دورتك الشهرية ، لكن الانتفاخ اليومي الذي يستمر لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع ليس أمرًا معتادًا، أحد أكثر المؤشرات المبكرة انتشارًا لسرطان المبيض هو الشعور المستمر بالانتفاخ والامتلاء.

4. فقدان الشهية

من العلامات الشائعة لسرطان المبيض فقدان الشهية، والشعور بالشبع بسرعة ، وصعوبة في إنهاء حتى الوجبات الصغيرة، على الرغم من أنه قد تكون هناك مشكلات صحية أخرى مسئولة عن ذلك، اتصل بطبيبك إذا كان هذا عرضًا جديدًا لك.

5. مشاكل المثانة

تفترض النساء في كثير من الأحيان أنهن مصابات بعدوى في المسالك البولية عندما يعانين من صعوبات في المسالك البولية مثل الإلحاح عند التبول، قد تكون مشاكل المثانة أيضًا مؤشرًا على حالة أمراض النساء أو الإنجاب ، مثل سرطان المبيض قد تكون المعاناة من الألم أو الضغط في المثانة ، والتبول المفاجئ في كثير من الأحيان ، والضغط على الرغبة في التبول ، وما إلى ذلك ، علامات على الإصابة بسرطان المبيض.

يمكن أن تؤدي مراقبة العلامات التحذيرية إلى التشخيص المبكر الذي يمكن أن يكون مفيدًا للغاية للعلاج المناسب والأكثر فعالية.