شكرا لقرائتكم خبر عن سلس البول.. علامات شائعة لضعف عضلات الحوض عند النساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر ضعف المثانة أو سلس البول من المشاكل الصحية الشائعة على مستوى العالم، وسلس البول هو عدم القدرة على التحكم في خروج البول من المثانة يحدث هذا عادةً بسبب التمدد المفرط أو ضعف العضلات المسئولة عن التحكم في تدفق البول، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض شائعة لضعف المثانة وسلس البول عند النساء، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

تشمل العلامات الشائعة التي يمكن أن تشير إلى وجود مشكلة في قاع الحوض ما يلي:

• تسرب البول عن طريق الخطأ أثناء ممارسة الرياضة أو الضحك أو السعال أو العطس

• الحاجة إلى الذهاب إلى المرحاض على عجل أو عدم الوصول إليه في الوقت المناسب

• الحاجة المستمرة للذهاب إلى المرحاض

• صعوبة إفراغ المثانة

• فقدان السيطرة على البول عن طريق الخطأ

• تدلي المثانة: عند النساء ، يمكن الشعور به على أنه انتفاخ في المهبل أو شعور بالثقل أو عدم الراحة أو السحب أو السقوط.

كيف تحدث مشاكل قاع الحوض؟

يمكن أن تحدث مشاكل قاع الحوض عندما تتمدد عضلات قاع الحوض أو تضعف. يعاني بعض الأشخاص من ضعف عضلات قاع الحوض منذ سن مبكرة ، بينما يلاحظ البعض الآخر مشاكل بعد مراحل معينة من الحياة مثل الحمل أو الولادة أو انقطاع الطمث .

تتأثر لياقة عضلات قاع الحوض بعدد من الأشياء. وتشمل هذه:

• الحمل والولادة

• استمرار الإمساك والضغط لإفراغ الأمعاء

• زيادة الوزن أو السمنة

• رفع الأحمال الثقيلة (على سبيل المثال في العمل أو صالة الألعاب الرياضية)

• السعال المزمن أو العطس (على سبيل المثال بسبب الربو أو التدخين أو كورونا)

• الإصابة السابقة منطقة الحوض (مثل السقوط أو الجراحة أو العلاج الإشعاعي للحوض)

• الشيخوخة

• مرض السكري

الوقاية من سلس البول

فيما يلي التدابير للحد من خطر الإصابة بسلس البول.

• الحفاظ على وزن صحي للجسم

• ممارسة الرياضة بانتظام

• تناول نظام غذائي متوازن

• الحد من استهلاك الكافيين

• الإقلاع عن التدخين ، إذا كنت مدخنًا

• البحث عن العلاج الفوري التهابات المسالك البولية أو المثانة والإمساك

العلاج الطبيعي لديه إجابة لهذه المشكلة:

يمكن أن يكون العلاج الطبيعي علاجًا مفيدًا جدًا لسلس البول. يعمل خيار العلاج القائم على التمرين والخالي من الأدوية من خلال مساعدة المرضى على التحكم في أعراضهم وتقليل الحاجة إلى أدوية سلس البول والجراحة والضمادات / الملابس الداخلية المتخصصة أو القضاء عليها.

يهدف إلى تقوية عضلات الحوض التي تتحكم في المثانة؛ وبالتالي تحسين وظيفة عضلات قاع الحوض والتحكم في المثانة.

قد يستخدم أخصائي العلاج الطبيعي أيضًا الارتجاع البيولوجي