أعراض القلق والتوتر وكيفية التخلص منها بدون أدوية

بيروت - نادين محمد - تختلف أعراض القلق والتوتر من شخص لآخر، فيمكن أن يزيد القلق من خطر الإصابة ببعض المشاكل الصحية الجسدية طويلة الأمد بما في ذلك مرض السكري، وقرحة المعدة، ومشاكل القلب ولكن لا توجد أدلة كافية للتأكيد على وجه اليقين بالضبط ما هي المخاطر الحقيقية للقلق والتوتر. إليك أهم أسباب اضطراب القلق والتوتر و أعراضهما.

أسباب اضطراب القلق

تعد بعض أسباب اضطرابات القلق هي:

1-عوامل وراثية

يمكن أن تكون اضطرابات القلق وراثية فقد تشير بعض الأبحاث إلى أن اضطرابات القلق قد تكون بخلل في كيميا الدماغ .

2-الضغوط الحياتية

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تتضمن الأمور الحياتية في الإصابة باضطرابات القلق مثل إساءة معاملة الأطفال في الصغر وإهمالهم، أو وفاة أحد الأحباء ، أو رؤية العنف.

3-تناول بعض الأدوية

يمكن لبعض أمراض القلب والرئة والغدة الدرقية أن تسبب ظهور أعراض القلق والتوتر. يجب إجراء فحص بدني كامل لاستبعاد الحالات الطبية الأخرى عند التحدث مع طبيبك عن القلق.

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أعراض القلق والتوتر

قد يكون من الصعب أحيانًا معرفة ما إذا كانت أعراضك مرتبطة تمامًا بالقلق، أو قد تكون مرتبطة بمرض مختلف. إذا كنت تعاني من أي أعراض جسدية، فمن الأفضل التحدث إلى طبيبك ، حتى يتمكن من معرفة سببها.

يمكن أن تشمل أهم أعراض القلق والتوتر على مجموعة الأعراض التالية:

- اضطرابات المعدة.

- الشعور بالدوخة أو الدوار.

- الشعور بالضيق أو عدم القدرة على الجلوس.

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-الصداع وآلام الظهر أو غيرها من الأوجاع والآلام.

- التنفس بشكل أسرع.

- ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة.

- التعرق أو الهبات الساخنة.

- مشاكل النوم.

- طحن أسنانك ، خاصة في الليل.

- الشعور بالغثيان.

- الحاجة إلى المرحاض أكثر أو أقل في كثير من الأحيان

- نوبات الهلع .

- الآثار الجسدية للقلق

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بجانب الأعراض السابقة للقلق والتوتر قد تتسبب في الوقت نفسه ببعض المضاعفات على صحة الدماغ وهي كالتالي:

- الشعور بالتوتر أو عدم القدرة على الاسترخاء.

- الشعور بالرهبة أو الخوف من الأسوأ.

- الشعور بأن العالم يتسارع أو يتباطأ.

- الشعور بأن الآخرين يرون أنك قلق وينظرون إليك.

- الرغبة في الحصول على الكثير من الطمأنينة من الآخرين أو القلق من أن الناس غاضبون منك .

- الغربة عن الواقع.

علاج أعراض القلق والتوتر

يمكن أن تستمر أعراض القلق والتوتر لفترة طويلة ، أو تأتي وتختفي، فقد يجد بعض الأشخاص صعوبة في التعامل مع أعبائهم اليومية ، بما في ذلك:

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- الإعتناء بالنفس.

- تكوين العلاقات أو الحفاظ عليها.

- تجربة مهارات جديدة.

- الاستمتاع بوقت فراغك.

أطعمة تقلل أعراض القلق والتوتر

على الجانب الآخر هناك مجموعة من الأطعمة التي يمكن أن تساعد على تقليل من أعراض القلق والتوتر وأبرزها الآتي:

1. البطاطا

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البطاطا غنية بالكربوهيدرات المعقدة التي تحفز الدماغ على إنتاج مادة السيروتونين ، التي تساعد على خفض مستويات هرمون الكورتيزول .

تعد البطاطا الحلوة غنية أيضًا بالمغنيسيوم ، وغالبًا ما تعتبر واحدة من أفضل المعادن لتعزيز الهدوء وتحسين الحالة المزاجية.

2 . السبانخ

تعد السبانخ مصدر جيد للمغنيسيوم ، وهو معدن مرتبط بانخفاض مستويات التوتر والقلق. بالإضافة إلى ذلك ، فإن أوراق السبانخ غنية بفيتامين سي وحمض الفوليك .

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3. الأفوكادو

يعد غني بفيتامين ب الذي يلعب دورًا في إنتاج المواد الكيميائية في الدماغ لتقليل التوتر وتعزيز الحالة المزاجية. تساعد بعض هذه المواد الكيميائية التي تحدث بشكل طبيعي أيضًا في تقليل أعراض القلق والتوتر بالإضافة إلى ذلك ، يوفر الأفوكادو اللوتين، وهو عنصر غذائي مهم لكل من صحة الدماغ وصحة العين.

4. البيض





الصورة من موقع AdobeStock

البيض يفيد عقلك وجهازك العصبي. غالبًا ما يشعر الأشخاص الذين يتعرضون للتوتر بالعصبية والغضب والإرهاق.

6. البنجر

يساعد المغنيسيوم في البنجرعلى زيادة مستويات السيروتونين، وهي مادة كيميائية في الدماغ تلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم الحالة المزاجية.

الصورة من موقع freepik

7. البروكلي

على الرغم من أنه لا يحتل المرتبة الأولى في قائمة الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم ، إلا أن البروكلي يوفر كمية كبيرة من هذا المعدن. يمكن أن يؤدي نقص المغنيسيوم إلى جعل الجسم أقل قدرة على تحمل آثار الإجهاد.

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الصورة من موقع AdobeStock

المصدر :موقع هيلث لاين