شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض غير عادية لمرض السكر تساعدك فى اكتشافه مبكرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتبط مرض السكرى بعلامات مثل تكرار التبول وبطء التئام الجروح والإرهاق، لكن يتجاهل الكثير من الناس هذه العلامات ويسمحون للمرض بالتقدم، وفى هذا التقرير نتعرف على بعض العلامات غير العادية لمرض السكرى، حيث يمكن أن يساعدك التعرف على هذه العلامات في اكتشاف المرض مبكرًا، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".



أعراض غير عادية لمرض السكر تساعدك في اكتشافه مبكرًا ​1- جلد أغمق على الرقبة

جلد الرقبة السميك والداكن هو علامة على الإصابة بمرض السكر،، ويبدو هذا الجلد مخمليًا وخشنًا في بعض الأحيان، وتُعرف هذه الحالة المعروفة باسم الشواك الأسود، في الفخذ والإبط أيضًا.





2- رائحة نفس تشبه الفواكه

من المضاعفات اللاحقة لمرض السكر رائحة رائحة الفاكهة التي تُعرف طبياً باسم الحماض الكيتونى السكرى، وعندما يكون الجسم غير قادر على استخدام الأنسولين فإنه يكسر الدهون للحصول على الطاقة وفي هذه العملية يتم إطلاق الكيتونات، وبسبب الكيتونات الزائدة في الدم تنبعث رائحة النفس مثل الأسيتون أو رائحة الفواكه.



3- جفاف الفم 3- جفاف الفم يرتبط جفاف الفم بالفكرة العامة التي نمتلكها جميعًا عن مرض السكر، وهو مؤشر غير معتاد لمرض السكر، فارتفاع نسبة السكر في الدم يقلل من إفراز اللعاب وبالتالي يجعل الفم جافًا، وهناك جانب سلبي لذلك، فإن القليل من اللعاب في الفم يضع السن واللثة في خطر. 4- الغثيان 4- الغثيان الغثيان والقيء، رد فعل شائع للجسم للمضاعفات، وهو أيضًا مؤشر على مرض السكرى، ويؤثر مرض السكرى على القدرة الهضمية للجسم. ويتسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم في الإصابة بخزل المعدة، وهي حالة تتأثر فيها طريقة هضم طعامك. 5- ألم لا يطاق فى الساقين 5- ألم لا يطاق فى الساقين

يعد الألم في الساقين أو القدمين مؤشرًا على ارتفاع مستويات السكر في الدم، حيث يؤدى تلف الأعصاب أو الاعتلال العصبي السكري الناجم عن مرض السكري إلى الألم أو حتى تنميل الأطراف.





6- نوبات متكررة من الالتهاباتيضر مرض السكر بجهاز المناعة في الجسم لمحاربة مسببات الأمراض ويعرض الجسم لخطر العدوى، ارتفاع مستويات السكر في الدم يجعل الجسم أكثر عرضة للأمراض ، أنواع العدوى التي يمكن أن تكون عرضة لها هي الالتهابات المهبلية وعدوى الخميرة والتهابات المثانة والتهابات الجلد.