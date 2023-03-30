بيروت - نادين محمد - فوائد عصير الكركديه للدم على مائدة الإفطار في رمضان عديدة، فهو يحتوي على مستويات عالية من الحديد وفيتامين C، وخصائص مضادة للبكتيريا فسواء كنت تتناولينه لفوائده الصحية أو الاستمتاع بمذاقه الفريد من نوعه، تابعي فوائده الكثيرة في الآتي.

1. فوائد عصير الكركديه للدم

يحتوي عصيرالكركديه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ، بما في ذلك مادة البوليفينول المفيدة وتعد من أبرز فوائد عصير الكركديه أيضا فائدته في تقليل وجود الجذور الحرة الضارة في الجسم وتعزيز الصحة، ويمكن أن تساعد مضادات الأكسدة أيضًا في درء بعض الأمراض التنكسية، بما في ذلك السرطان لذا يوصي خبراء الصحة بشكل عام بتضمين مكونات مثل الكركديه التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن.

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2. مصدر جيد للحديد

يعد عصيرالكركديه مصدر كبير للحديد، ويمكن أن يساعد في تحسين الطاقة والتركيز، وتعزيز جهاز المناعة، وتنظيم درجة حرارة الجسم .

يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الحديد إلى الإصابة بفقر الدم ومشاكل صحية أخرى، فقد يكون الأشخاص الذين يصابون بالحيض أو الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا أكثر عرضة للإصابة بمستويات منخفضة من الحديد.

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3. غني بفيتامين C

يحتوي عصيرشاي الكركديه أيضًا على نسبة عالية جدًا من فيتامين C.

يلعب فيتامين C دورًا مهمًا في الجسم ، حيث يساعد على تسهيل النمو وإصلاح الأنسجة وشفاء الجروح وغير ذلك الكثير.

يعد عصير الكركديه أيضا طريقة صحية ولذيذة للحصول على ما يكفي من فيتامين C في نظامك الغذائي.

4. خفض ضغط الدم

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أظهرت الدراسات أن عصير الكركديه يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم .

تشير الأبحاث إلى أن الاستهلاك اليومي لعصير الكركديه يمكن أن يساعد في علاج ارتفاع ضغط الدم لدى البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم الخفيف ، مما يجعله إضافة صحية إلى النظام الغذائي لهؤلاء الأشخاص.

5. الوقاية من السرطان

تعد من فوائد عصير الكركديه للدم أيضا فائدته في منع أنواع معينة من السرطان. أظهرت الدراسات أن عصير الكركديه يمكن أن يعمل كعلاج فعال ضد سرطان الخلايا الحرشفية وسرطان البروستاتا والمعدة، بسبب محتواه العالي من مضادات الأكسدة ، يمكن أن يساعد شاي الكركديه أيضًا في درء السرطان على نطاق أوسع.

6. مضادة للميكروبات والبكتيريا

الصورة من موقع freepik

على الجانب الآخرى من فوائد عصير الكركديه إحتوائه على خصائص مضادة للميكروبات والبكتيريا و تساعد في تعزيز الصحة العامة.

يمكن أن يساعد تناول عصير الكركديه في منع نمو البكتيريا ومحاربة الأمراض .

يستخدم الكركديه لهذا الغرض في الطب الشعبي السوداني منذ مئات السنين ، وتؤيد الدراسات الحديثة استخدام الكركديه للأغراض المضادة للميكروبات والبكتيريا.

7. زيادة التمثيل الغذائي

الصورة من موقع AdobeStock

كما ثبت أن الكركديه يساعد في زيادة التمثيل الغذائي والحفاظ على وزن صحي. أظهرت الدراسات أن تناول الكركديه يمكن أن يساعد في تقليل نسبة الدهون في الجسم ومؤشر كتلة الجسم.

يعمل الكركديه أيضًا على تحسين صحة التمثيل الغذائي بشكل عام ، ويمكن أن يكون إضافة رائعة لنظام غذائي متوازن إذا كنت تبحثين عن تنظيم التمثيل الغذائي بشكل أفضل والحفاظ على وزن صحي.

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المصدر : موقعwww.netdoctor